Kan Novak Djokovic olympisch goud pakken in droomfinale? "Wel als hij zijn emoties onder controle houdt"

Een affiche om duimen en vingers bij af te likken. Rond 14.00 uur staan Novak Djokovic en Carlos Alcaraz tegenover elkaar voor de tennisfinale van de Olympische Spelen. Op het heilige gravel van Roland Garros kan het duo een volgend hoofdstuk schrijven in hun rivaliteit. "Op Wimbledon zag je nog echt een verschil in niveau tussen de twee", herinnert tenniscommentator Dirk Gerlo zich.

De Olympische Spelen monden uit in een droomfinale in het tennis: Novak Djokovic en Carlos Alcaraz kijken elkaar in de ogen op Roland Garros. Ook tenniskenner Dirk Gerlo verlekkert zich in Sporza Daily op de topaffiche.

"Het zijn de nummers één en twee op de plaatsingslijst, beter kan je niet hebben. De enige randbemerking die ik daarbij heb: jammer dat Jannik Sinner er niet bij is. Hij heeft moeten afzeggen met een keelontsteking."

"Voor de rest was bijna iedereen van de grote namen erbij. Als dan Djokovic en Alcaraz overblijven, kan je niet anders dan spreken van een droomfinale. Een fantastische apotheose van het tennistoernooi."

Opvallend: voor Djokovic is het pas zijn eerste olympische finale. "Hij is al drie keer uitgeschakeld door de latere winnaar in de halve finale. Bij zijn vijfde poging lukt het nu wel."