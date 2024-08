Titanenduel in tennis, koningsnummer op de piste en tip van Tia Hellebaut: de ones to watch van zondag

zo 4 augustus 2024 06:40

Een nieuwe dag, een nieuwe dosis spektakel op de Spelen. Ook deze zondag is er heel wat om naar uit te kijken in Parijs. Al vroeg op de dag staat er in het volleybal een beladen duel op het programma en niet veel later staan ook Djokovic en Alcaraz tegenover elkaar in een gedroomde tennisfinale. Later op de avond is het in de atletiek uitkijken naar "de snelste man op aarde" en de hoogvlucht van de nieuwe Tia Hellebaut.

1. Droomfinale in het tennis

Het prestigieuze tennistoernooi van de Olympische Spelen heeft zijn gedroomde clash in de finale gekregen. Op het bekende gravel van het Court Philippe-Chatrier kijken Novak Djokovic en Carlos Alcaraz elkaar voor de zevende keer in de ogen. Recordjager Djokovic wil met goud op de Spelen - na vijf deelnames - eindelijk het ontbrekende puzzelstukje in zijn indrukwekkende palmares inpassen. Op de Spelen won hij brons in Peking, daarna liep het twee keer mis in de halve finales. In Rio moest de Serviër zelfs in de eerste ronde huiswaarts keren. Dus staat er nog een rekening open met het olympische toernooi. Djokovic is gebrand op een gouden plak, maar kende niet de optimale voorbereiding. Maar het publiek - dat "Djoko" in de halve finale nog massaal uitfloot - zal zich toch weer massaal achter de debuterende Alcaraz scharen. Uitkijken wie het laatste woord heeft.

Timing: 2e wedstrijd vanaf 12 uur.

Djokovic en Alcaraz op Wimbledon.

2. Fenomeen in het hoogspringen

Een wereldrecordpoging met een Belgisch randje. De Oekraïense Jaroslava Mahoetsjich heeft exact een maand geleden op de Diamond League-meeting in Parijs het 37 jaar oude wereldrecord in het hoogspringen van de tabellen geveegd, met een sprong over 2,10 meter. En dat op haar 22e, mét de hulp van een oude bekende. "This jump is also your merit" - Dit veelzeggende berichtje kreeg Tia Hellebaut na de recordsprong van Mahoetsjich. De Oekraïense leeft sinds kort in Heusden-Zolder en kreeg op training al verschillende gouden tips van de Belgische goudenmedaillewinnares. In Parijs wil het jonge fenomeen zich nog wat hoger in de geschiedenisboeken springen. En zo in de voetsporen treden van haar Belgische hoogspringfluisteraar.

Timing: finale hoogspringen vanaf 19.55 uur.

Mahoetsjich met haar wereldrecord.

3. Koningsnummer in Stade de France

He talked the talk, now he has to walk the walk. Om tien na negen staat het koningsnummer van het olympische atletiektoernooi op de planning. En daar staat Noah Lyles een onmogelijke opdracht - die hij zichzelf aangepraat heeft - te wachten. De Amerikaanse spurtbom claimt al maandenlang dat hij de snelste man op aarde is. Een uitspraak die de flamboyante Amerikaan veel hoongelach opleverde. Enerzijds omdat hij dit seizoen niet eens de beste wereldjaarprestatie had (die was met 9"77 voor 23-jarige Kishane Thompson), anderzijds omdat hij op de 100 meter niet in de buurt komt van Bolt. In de finale mag hij zijn woorden in daden proberen omzetten.

Timing: finale 100 meter om 21.10 uur.

Wat kan Lyles in de schaduw van de échte Eiffeltoren?

4. Beladen volleybalduel

Zet op tijd je wekker, want er staat al vroeg een volleybalfinale avant la lettre op de agenda. Bij de vrouwen neemt Italië het op tegen Turkije voor winst in groep C. Een duel tussen de Europese toppers in de sport. Egonu versus Vargas: een strijd tussen voorhamers om duimen en vingers van af te likken. En ook de Turkse middenspeelster en internetfenomeen Zehra Güneş is net op tijd weer fit om de titanenclash aan te vatten. Wat het duel nog extra beladen maakt - mét een Belgisch randje. Op het EK van vorig jaar klopte Turkije de Italiaanse vrouwen in de halve finale nipt met 3-2 in Brussel. En dus zint het team van coach Julio Velasco op wraak. Vertaalt dat zich in een beladen wedstrijd in de zaal? Afspraak vanaf 9 uur.

Timing: Italië-Turkije om 9 uur.