"Hij is de verdiende kampioen": Mathieu van der Poel feliciteert Remco Evenepoel met olympisch goud

Op de eerste beklimming van Montmartre probeerde Mathieu van der Poel meteen aan te vallen. Hij kreeg Wout van Aert mee en trok met een mooie groep in de tegenaanval.





"Ik dacht eigenlijk dat de koers al gereden was op dat moment. We waren weg met een sterke groep en hadden een mooi gaatje", getuigde Van der Poel.



"Maar we werden toch gegrepen en toen het samenkwam, ging Remco op een goed moment, want bij een samensmelting van groepen is het altijd gevaarlijk omdat iedereen op zijn limiet zit."



"Dat was perfect gezien van hem en hij is de verdiende kampioen."

De Nederlander probeerde het nadien nog eens op Montmartre, maar kreeg opnieuw Van Aert met zich mee. "Dat is zijn goed recht natuurlijk. En als Remco vooraan rijdt, is het logisch dat hij niet meerijdt."

Wat brengt de rest van het seizoen nog voor Van der Poel? "Nu ga ik toch even rusten. Het waren unieke Spelen hier in Parijs, dus dat ga ik even laten bezinken."