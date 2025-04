Test met bandendruksysteem mislukt? Wout van Aert ontsnapt aan val in Bos van Wallers na lekke band

Visma-Lease a Bike inspecteert vandaag Parijs-Roubaix. Wout van Aert en co stapten even voor de middag op hun fiets voor een lange tocht over de kasseien. Daarbij testten Van Aert en zijn ploegmaats het Gravaa-bandendruksysteem. Een stevige slipper in het Bos van Wallers na een lekke band doet vermoeden dat het proefexamen niet bevredigend is geweest.