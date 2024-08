Nicky Degrendele en Julie Nicolaes schrijven Belgische baangeschiedenis: "Meer vrouwen op de piste!"

Voor de eerste keer in de geschiedenis zullen er twee Belgische baanwielrensters deelnemen aan de sprint op de Olympische Spelen. Die eer is woensdag weggelegd voor Nicky Degrendele en debutante Julie Nicolaes. "Als je me dit 1 jaar geleden had verteld, had ik je zot verklaard."

"In de sprint wil ik mijn Belgisch record breken. Dat is het eerste doel."

"De keirin is een beetje een loterij. In de eerste ronde kan ik ingedeeld worden met alle toppers en krijg je meteen een olympische finale. Het moet allemaal meezitten en je moet geluk en goede benen hebben."

De sprintbom zal de piste betreden in zowel de sprint als de keirin.

Dat weet Nicky Degrendele ook. "Maar om mezelf een beetje in te dekken, vat ik dit op als een wedstrijd zoals een ander. Ik kan enkel maar een zo goed mogelijke voorbereiding doen en zien waar het schip strandt."

Laat er geen twijfel over bestaan: de Olympische Spelen zijn het grootste sportevenement op deze aardbol.

"Het zijn de Spelen. Het is belangrijk, het is groot en mooi."

Inderdaad twee voor de prijs van één.

Degrendeles constante prestaties van de voorbije twee jaren hebben ervoor gezorgd dat België nog een sprintster mag afvaardigen op deze Spelen.

"Als je me dit 1 jaar geleden had verteld, had ik je zot verklaard", kan een dolgelukkige Julie Nicolaes het nog niet goed geloven.

"Ik had het niet verwacht, dank aan Nicky Degrendele om zoveel punten te behalen."

Nicolaes debuteert op 20-jarige leeftijd op deze Spelen en is onder de indruk: "Het is nu toch wel wat stresserend, want er zijn veel nieuwe indrukken die op mij afkomen."

Onze enthousiaste landgenote hoopt met haar deelname een inspiratiebron te zijn voor fietsende meisjes: "Ik hoop dat we zoveel mogelijk meisjes op de fiets krijgen. We laten zien dat het kan."

"Meer vrouwen op de piste!"