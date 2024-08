Florian Vermeersch heeft toptransfer naar UAE Team Emirates beet: "Dit is een droom die uitkomt"

Het hing al een tijdje in de lucht, nu is het effectief in kannen en kruiken. Florian Vermeersch ruilt het shirt van Lotto - Dstny in voor dat van UAE Team Emirates.

"Ik ben blij en vereerd om te kunnen aansluiten bij het team", reageert onze landgenoot zelf. "Het is een plezier om deel uit te maken van de beste ploeg in het peloton."

"Het is zelfs een droom die uitkomt voor mij. Ik ben blij dat ik na mijn zware val aan het begin van het jaar toch het vertrouwen van het team heb gekregen."

Vermeersch brak in zijn eerste wedstrijd van het jaar, de Ronde van Murcia, zijn dijbeen. Zo zag hij zijn eerste seizoenshelft in rook opgaan.

Vermeersch stond eerder wel al op het podium van Parijs-Roubaix en greep zilver op het WK gravel vorig jaar.

"Hij zal ingezet worden in ons team voor de klassiekers, maar ook in rittenwedstrijden", besluit CEO Mauro Gianetti.