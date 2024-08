Allesbeslissende laatste groepswedstrijd van Belgian Cats tegen Japan: "We moeten hen bij de keel grijpen"

"Er hangt wat teleurstelling en frustratie. Als sporter wil je altijd winnen en dat is jammer genoeg niet gelukt", zei bondscoach Rachid Méziane na de wedstrijd tegen de VS.

De Belgian Cats begonnen hun olympisch toernooi met een verrassende nederlaag tegen Duitsland. Met ook de VS in hun poule was het doel om tweede te worden, maar door de nederlaag tegen Duitsland wordt dat onmogelijk.

We hebben ons ware gelaat laten zien tegen de VS.

Ook uitblinker Julie Vanloo ziet positieve punten. "Het is een mentale opsteker. We hebben vertrouwen getankt uit die match en een enorme boost gekregen van de supporters."

"Maar we hebben eindelijk ons ware gelaat laten zien en bewezen dat we een van de beste ploegen ter wereld zijn. De wedstrijd tegen Duitsland was een ongeluk."

De volgende en laatste groepswedstrijd is zondag tegen Japan. "Japan is een snelle en beweeglijke ploeg, die we moeten proberen in bedwang te houden."

"We moeten ons eigen spel opleggen en we gaan er alles aan doen om te winnen, liefst met een zo groot mogelijk puntenverschil. We willen tonen dat we een plaats in de kwartfinales verdienen", vertelt Méziane.

Julie Vanloo weet wat haar en haar ploeg zondag te doen staat. "We bouwen verder op de match tegen Amerika. Japan is geen gemakkelijke ploeg. Ze hebben weinig gestalte en spelen enorm snel. Je kan geen enkel moment rusten. Het zal een mooie wedstrijd worden met twee dynamische ploegen."

"Wij moeten baas zijn en het ritme bepalen. We moeten hen meteen bij de keel grijpen. We weten wat ons te doen staat."