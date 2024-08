Goed nieuws voor Anderlecht: het ontloopt Ajax en Braga in play-offs Europa League

Deze Europese avond had ook nog een cadeautje in petto voor Anderlecht. Door de uitschakeling van Sheriff (Mol) in de 2e voorronde van de Europa League is paars-wit plots reekshoofd in de play-offs en vermijdt het zo enkele kleppers.

Anderlecht kwam vanavond niet in actie in de voorrondes van de Europa League en ook in de volgende ronde is het nog niet aan zet. Pas in de play-offs springt paars-wit in de dans.

Het zag ernaar uit dat Anderlecht in de loting voor die play-offs niet als reekshoofd de trommel zou ingaan.



Maar door de uitschakeling van Sheriff (Mol) krijgt Anderlecht alsnog het etiket van reekshoofd. Dat betekent dat Vertonghen en co tegenstanders zoals Ajax (Ned), Braga (Por), LASK (Oos), Viktoria Plzen (Tsj) en Midtjylland (Den) ontlopen.

De loting voor de play-offs (de laatste voorronde) vindt plaats op maandag 5 augustus. De heenmatch is op 22 augustus, de terugmatch op 29 augustus.