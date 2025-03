Vertonghen geeft meer uitleg over afscheid (met leuke anekdote over zoontje): "Nog een jaar zou onverantwoord zijn"

di 25 maart 2025 13:56

Op een persconferentie heeft Jan Vertonghen wat meer uitleg gegeven bij zijn beslissing om na dit seizoen een einde te maken aan zijn voetbalcarrière. "Ik heb eerder dit seizoen overwogen om al tussentijds te stoppen."

"Ik ben een hele tijd geblesseerd geweest en heb veel kunnen nadenken. Maar eigenlijk moest ik niet veel nadenken."



Op een persconferentie heeft Jan Vertonghen wat meer uitleg gegeven over zijn afscheid van het profvoetbal.



"Het is duidelijk dat ik niet nog een jaar kan voetballen op het niveau dat ik wil. Dat komt door de constante pijn die ik ervaar in mijn beide enkels en achillespezen."



"Dus het was een hele gemakkelijke beslissing. Het was nooit een optie om nog een jaar door te gaan, puur door de fysieke lasten. Dat zou onverantwoord zijn."



Vertonghen krijgt nu nog 11 wedstrijden met Anderlecht vooraleer hij definitief voetballer af is. "Maar ik zal nooit al die 11 wedstrijden spelen. Ik heb persoonlijke ambities, maar die zet ik niet boven die van Anderlecht. Op 80% ben ik niet beter dan mijn ploegmaats."



Door de verschillende blessures die Vertonghen heeft gehad, kwam de gedachte in hem op om te stoppen tijdens het seizoen. Iets wat hij uiteindelijk niet zou doen door doelen op de middellange termijn te stellen.



"Eerst was het richting kerst, dan na kerst en op mijn eerste training liep ik een enkelblessure op. Dus dan was het weer een doel om daarvan te herstellen. Dan was er de doelstelling om play-off 1 te halen. En dat is gelukt."

Ik ben niet gefocust op de bekerfinale, wel op de volgende wedstrijd tegen Club Brugge. Jan Vertonghen

Welke rol?

Met nog 10 wedstrijden in de play-offs en de bekerfinale komen er nog heel wat topwedstrijden aan voor Anderlecht.



"Ik ben niet gefocust op de bekerfinale, wel op de volgende wedstrijd tegen Club Brugge. Ik kan niet al die wedstrijden niet spelen en de bekerfinale plots wel. Ik bekijk het van wedstrijd tot wedstrijd en ik hoop dat ik zo kan spelen zoals ik het wil."



"Ik heb wensen en ambities en dromen over wat we nog kunnen bereiken. We kunnen nog iets moois doen met deze groep. En de rol die ik voor mij in gedachten heb, is op het veld. Ik wil op het veld afscheid nemen."

Toekomst

Als Vertonghen over 10 weken zijn voetbalschoenen aan de haak hangt, zal hij meer tijd hebben voor zijn familie. Al werd er wel al gepolst naar zijn toekomst nog voor hij de beslissing gemaakt om te stoppen bekend had gemaakt.



"Er zijn al een paar dingen op mijn pad gekomen. Maar mijn ambitie ligt nu op het gunnen van rust voor mijn enkels. En ik zal nog meer bezig zijn met mijn stichting, waar we nog veel toffe dingen mee zullen doen. Daarnaast ligt de focus op mijn gezin."



Vertonghen diepte dan een leuke anekdote op die voor hilariteit zorgde in de perszaal. "Vorig jaar vertelde ik op vakantie in Turkije dat ik nog een jaar door zou gaan tegen mijn vrouw. Mijn zoontje begon te huilen en zei dat ik meer thuis moest zijn."



"Maar hij beslist dat niet en ik legde het uit en hij begreep het. Nu vertel ik hem dat ik stop en dan moest hij ook huilen."



Het liefst wil Vertonghen over een paar maanden opnieuw voetballen met zijn zoon of dansen met zijn dochter. "Dat is iets wat me zorgen baarde, dat ik dat niet zou kunnen doen. Nu wil ik goed van herstellen, al zal dat tijd nodig hebben voor ik op pleintjes kan voetballen met kindjes of andere activiteiten."



"De afgelopen maanden heb ik dat bewust niet kunnen doen en geen risico genomen."



Vertonghen heeft al wat langere vakanties gepland tijdens de zomervakantie, die al bijna helemaal vol zit. Daarna kijkt hij vooruit naar de toekomst. "Ik wil even vrijheid nemen en mezelf kennende zal het wel kriebelen en zullen we zien wat voor mij ligt, want ik zit niet graag thuis."



Over een ding is Vertonghen wel duidelijk: hij wil geen coach worden. "Ik acht het onmogelijk om de balans te vinden tussen een goede coach met alle verantwoordelijkheden en een familieman zijn. Als ik zie hoe ze 24/7 ermee bezig zijn, dat ben ik niet."

Doelpunten tegen Japan en Zuid-Korea