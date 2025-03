Frank Raes zwaait Jan Vertonghen uit: "Hopelijk een mooier afscheid dan bij de Rode Duivels"

di 25 maart 2025 13:14

Jan Vertonghen heeft vandaag officieel zijn afscheid van het profvoetbal aangekondigd. Aan het einde van dit seizoen stopt hij na 20 jaar op het hoogste niveau. "Het is jammer van die blessures op het einde", vertelt Frank Raes.

Het afscheid van Jan Vertonghen komt niet helemaal uit de lucht vallen. De 37-jarige verdediger sukkelt al een heel seizoen met blessures.



"Ik ben niet verrast", vertelt voormalig voetbalcommentator Frank Raes. "Hij is 37 en heeft al zo lang moeten revalideren. Hij moet telkens zijn best doen om er opnieuw bij te zijn en zijn niveau te halen. Die strijd is hard geweest."



"De pijn zal toch te hinderend zijn en blijven. Hij wil ook nog een gewoon leven leiden."



Vertonghen kan nog 11 wedstrijden spelen met de play-offs en de bekerfinale tegen Club Brugge voor hij echt afscheid neemt.



"Hopelijk lukt het voor hem om die 11 wedstrijden nog te spelen, want blessures loeren altijd om de hoek. Maar natuurlijk gun je hem een mooi finaal afscheid. Mooier dan bij de Rode Duivels. Zo'n afscheid gun je niemand. Dat was een pijnlijk moment door dat eigen doelpunt."



"Van mij mag hij de beker winnen. Met winst afscheid nemen is altijd fijn."

De prachtige interlandcarrière van Jan Vertonghen eindigde in mineur: met een owngoal op het EK van 2024 tegen Frankrijk.

De mens en de voetballer Vertonghen

Vertonghen debuteerde al op jonge leeftijd bij Ajax en de Rode Duivels. "Ik herinner me dat Stephane Demol hem als assistent van Vandereycken bij de Duivels heeft gehaald voor een stage in Wallonië. Toen vertelde hij al dat Jan echt een goede was, en hij moest nog debuteren."



Over de sterke punten van Vertonghen kan Raes uitgebreid vertellen. "Hij had een geweldige lange bal, een goed postuur en hij gaf leiding. Hij had het overzicht en maakte ook belangrijke doelpunten, denk maar aan zijn goal tegen Japan op het WK. Maar hij durfde ook hard en uitdagend spelen."



"Hij had alles wat een goede verdediger moest hebben. Hij was niet de allerwendbaarste, maar dat compenseerde hij door zijn kwaliteiten. Een verdediger die kan voetballen, daar is iedereen naar op zoek."



Het is jammer dat hij die blessures heeft op het einde, maar hij heeft het toch lang uitgezongen. Frank Raes

Dan is er ook nog de mens achter de voetballer. "Hij is verstandig, bereikbaar en eerlijk. Een aangename man. Hij volgt ook de noden van zijn gezin. Toch kwam hij naar Anderlecht, dat was eigenlijk tegen de zin van zijn kinderen."



Met Vertonghen en Alderweireld sluiten nog twee Rode Duivels uit de Gouden Generatie hun carrière af aan het eind van het seizoen. "Vertonghen heeft het maximale uit zijn carrière gehaald als je zijn periode bij Ajax en Tottenham bekijkt."



"Het is jammer dat hij die blessures heeft op het einde, maar hij heeft het toch lang uitgezongen. Er zijn veel spelers die vroeger zijn moeten stoppen."