Vuelta-baas vraagt UAE "lief" om Ayuso naar Ronde van Spanje te sturen: "We hebben hem nodig"

Staat Juan Ayuso over 2,5 weken aan de start van de Ronde van Spanje? Dat is de grote wens van Vuelta-baas Javier Guillen. "De Vuelta en de Spaanse wielerfans hebben Ayuso nodig."

Het deelnemersveld van de Vuelta oogt voorlopig vrij mager. Dat is in schril contract met het sterrenensemble van vorig jaar, toen Vingegaard, Evenepoel en Roglic allemaal afreisden naar Spanje.

Vuelta-baas Javier Guillen droomt daarom luidop van de komst van de Spaanse chouchou Juan Ayuso (UAE Team Emirates).



De 21-jarige Spanjaard was normaal niet voorzien voor de Vuelta. Maar door zijn vroegtijdige Covid-opgave in de Tour worden de plannen misschien gewijzigd.



"Tot op vandaag hebben we geen bevestiging van de deelname van Ayuso", vertelt Vuelta-baas Javier Guillen in een gesprek met de Spaanse krant AS.



"Tegenwoordig worden selecties voor grote rondes al lang op voorhand gemaakt. Renners bereiden zich gericht voor op die grote ronde. Daarom is het niet gemakkelijk om een renner uit de selectie te halen ten voordele van een andere renner."