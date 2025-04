Na liefst 41 matchen zonder wissel werd Hans Vanaken tegen Union nog eens vervangen: "Hij vroeg er zelf om"

Het was een ongewoon beeld zondagavond: Hans Vanaken die voor het laatste fluitsignaal naar de kant werd gehaald. Een duik in de statistieken leert ons dat zo'n wissel al liefst 41 speeldagen geleden was. Maar Club-coach Nicky Hayen had een goeie reden om zijn draaischijf uit de ploeg te halen tegen Union. "Hans had zijn enkel verdraaid", klonk het.

Herinner jij je nog de laatste keer dat Hans Vanaken naar de kant werd gehaald bij Club Brugge? Wellicht niet, want voor zijn laatste wissel moeten we al bijna 8 maanden terug in de tijd.

Op 1 september werd Vanaken kort na het uur gewisseld in de Brugse derby tegen Cercle, op speeldag 6 van de competitie. Intussen werkte hij 41 matchen af in de Jupiler Pro League en in de Champions League zonder dat de 4e scheidsrechter zijn nummer 20 in de lucht stak.

Maar zondagavond was het dus wel nog eens nodig dat Vanaken uit de ploeg werd gehaald. Meijer kwam hem aflossen na 86 minuten. Het leverde hier en daar wat verbaasde blikken op, want er stond nog altijd 0-0 op het bord en Vanaken kon nog van belang zijn voor Club.

Maar Nicky Hayen had een duidelijke reden om hem toch op te offeren. "Hans had zijn enkel verdraaid", verklaarde de coach achteraf.

"Hij heeft zelf om zijn wissel gevraagd. Je zag tijdens de wedstrijd dat het net iets minder ging, dus dan moet je de risico's niet blijven opzoeken."

De schade leek uiteindelijk goed mee te vallen, dus kan Vanaken donderdag tegen Gent hoogstwaarschijnlijk beginnen aan een nieuwe reeks van 41 matchen zonder wissel.