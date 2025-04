Zit elektronische lijnrechter ernaast? Zverev probeert met foto zijn gelijk te halen: "Ik ben toch niet gek?"

kalender ma 28 april 2025 08:09

Valt de elektronische lijnrechter in het tennis wel te vertrouwen? De Duitser Alexander Zverev was zo overtuigd van niet dat hij zelfs een boete riskeerde in Madrid om een foto te trekken van de afdruk van de bal. "Ik ben toch niet gek?"

In? Alexander Zverev kon zijn oren niet geloven in Madrid. In de tweede set tegen Alejandro Davidovich Fokina leek een bal van de Spanjaard - alvast volgens de afdruk - buiten te zijn, maar de elektronische lijnrechter keurde het punt goed. Zverev smeekte scheidsrechter Mohamed Lahyani om een kijkje te komen nemen, maar die vertrouwde het elektronische systeem. Misnoegd haalde Zverev dan maar zijn smartphone boven om zijn eigen fotografisch bewijs te verzamelen. "Check het systeem misschien eens", schrijft hij bij de foto op Instagram. "Ik denk echt dat er een fout in het systeem zit", was hij ook stellig op de persconferentie. "Het ging ook niet over een millimeter, wel over 4 of 5 centimeter. Daarom ging ik ook naar de scheidsrechter met de vraag om te komen kijken. Ik ben toch niet gek?"

"Betrouwbaarder dan menselijke oog"