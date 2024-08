De kracht van het verrassingseffect dat Gabriella Willems brons opleverde: "Ze is enorm sterk in haar hoofd"

do 1 augustus 2024 06:29

Een wonderdag voor Gabriella Willems en bij uitbreiding het Belgische judo. Daags na de teleurstelling bij Matthias Casse was er plaats voor euforie door de stunt naar brons van Gabriella Willems. Ex-judoka Gella Vandecaveye liet haar licht schijnen op dat ongelofelijke parcours: "Ze had een begenadigde dag en werkte haar kampen op een dominantie manier af."

24 jaar na haar eigen bronzen medaille zag coryfee Gella Vandecaveye België nog maar eens eremetaal in het judo meegraaien op de Olympische Spelen. Gabriella Willems stuntte naar brons in de categorie tot 70 kilogram. "We hadden het helemaal niet verwacht. Ze was een beetje de underdog. Dinsdag zagen we bij Matthias Casse nog hoe moeilijk het is om je rol als favoriet waar te maken", vertelde Vandecaveye in Sporza Daily. Bij Willems lagen de kaarten anders. "Niemand verwachtte iets van haar en zijzelf ook niet. Het was al een grootse prestatie dat ze zich op de valreep had kunnen kwalificeren voor de Spelen." "Massaal veel blessureleed jarenlang, met twee operaties aan de kruisbanden en een schouderblessure. Ze stond gewoon op de mat om plezier te maken en dat zag je, maar ze was ook gefocust." "Wat tegenzat bij Matthias, zat bij haar wel mee. Willems had een begenadigde dag en werkte haar kampen op een dominantie manier af. Ze is echt boven zichzelf uitgestegen."

De kracht van het verrassingseffect

Hét grote verschil is dus dat voor Willems alles wat er nog bij kwam in Parijs bonus was, terwijl Casse resoluut op goud mikte. "Hij is een ambitieuze jongen en hij kan dat. Alleen zijn er in zijn categorie tien favorieten. Er waren heel hoge verwachtingen van pers en publiek, maar in het judo kan iedereen van iedereen winnen of verliezen."

Willems is enorm sterk in haar hoofd, door telkens weer te knokken om terug te komen na die zware blessures. Gella Vandecaveye

"Gabriella had dan weer geen hoge verwachtingen en kon misschien van het verrassingseffect profiteren. Ze is enorm sterk in haar hoofd, door telkens weer te knokken om terug te komen na die zware blessures."

Al geeft Vandecaveye, die naast brons ook zilver won op de Spelen, wel toe dat ze Willems niet persoonlijk kent. "Ze traint in Italië, maar ook in België bij de Waalse bondscoach Cédric Taymans."

"Het kan zeker lonen om in verschillende stijlen van judo en met verschillende partners te trainen."

Willems viert met haar Italiaanse vriend, die zelf ook in actie kwam als judoka op de Spelen.

Complete judoka met dominante greep en sterk op de vloer

Wat viel Vandecaveye op aan het parcours van Gabriela Willems richting de bronzen medaille? "Ze klopte bijna telkens judoka's die hoger gerangschikt staan. Elke kamp moet gevochten worden, je wint niet automatisch een tiende keer van iemand als je de negen keer ervoor gewonnen hebt."

Bij het judo zelf zag Vandecaveye veel sterke punten bij haar landgenote. "Rechtstaand is ze heel dominant in kumi-kata, essentieel in het judo. Daarbij gaat het om de greep op je tegenstander om van daaruit krachtige aanvallen te zetten." "Maar haar extra troef is dat ze de grond niet moet schuwen. Ze heeft daar kampen gewonnen met een houdgreep en een armklem. Ook daar heeft ze veel variatie." Kortom, Willems is een complete judoka. "Ze is nu 27 en ik hoop dat ze de komende jaren gespaard blijft van blessures en zo de nodige consistentie in haar prestaties kan leggen."

Geen verrassing voor trainingsgenoot

Voor Jorre Verstraeten, die nog met Willems op trainingskamp was met de Waalse federatie voor de Spelen, was de bronzen medaille minder verrassend. "We trainen al jaren samen, dan leef je sowieso hard mee. Ik zag de laatste dagen al dat ze heel hard in vorm was. Ze heeft geen gemakkelijk parcours gehad. Dan is dit fantastisch om te zien." Verstraeten bleef na zijn eigen uitschakeling nog hangen in Parijs om voor Willems te supporteren. "Ik ben heel blij dat ik kon blijven om haar te ondersteunen. Voor iedereen die dicht bij haar staat, is dit geen verrassing. We kennen haar kwaliteiten. Ze is een ongelooflijke judoka en dat heeft ze nog maar eens getoond."

Nog een verrassende judomedaille met Toma Nikiforov?