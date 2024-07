Gabriella Willems glundert na onverwachte bronzen medaille: "Het is de mooiste dag van mijn leven"

wo 31 juli 2024 18:14

Niet Matthias Casse of Jorre Verstraeten, maar Gabriella Willems heeft België een judomedaille bezorgd. Ze knokte zich via de herkansingen naar het brons. In haar eerste reactie kon Willems nog niet geloven wat er net was gebeurd: "Ik had helemaal geen verwachtingen."

Het brons van Willems komt uit de lucht gevallen, ook voor de judoka zelf. "Qua parcours naar hier kon het niet slechter", beseft Gabriella Willems. "Pas bij de laatste kans op het WK heb ik me kunnen kwalificeren, anders was ik hier niet. Het is echt ongelooflijk." De Waalse wist met haar geluk geen blijf. "Het is de mooiste dag van mijn leven. Ik had helemaal geen verwachtingen van de resultaten. Ik genoot van de ervaring en van vechten op de mat." "Toch was ik erg teleurgesteld over de verloren kwartfinale", deelt Willems.

Ik kan het niet geloven. Het is een droom. Gabriella Willems

Dan maar via de herkansingen en dat verliep met succes. De Française Gahié en de Nederlandse Van Dijke gingen voor de bijl. "Ik heb twee meisjes geklopt van wie ik nog nooit kon winnen. Het is de medaille van de doorzetting, want ik heb veel blessures en pech gekend." En nu is het tijd om te vieren. "Dat zal zijn met familie en vrienden. Het is ook aan hen te danken dat ik hier sta. Ik kan het nog steeds niet geloven. Het is een droom vandaag", zegt een glunderende Willems.

Willems omhelsde meteen haar coach na het verlaten van de tatami.

"Ze gaat nog veel medailles pakken"

Niet alleen bij Willems, ook bij haar coach Cédric Taymans liepen de emoties op. "Normaal gezien toon ik niet veel emoties, maar daar waren ze toch." "Maar dat is normaal, want een atleet geeft zoveel om er te geraken. En bij 'Gabby' is het een nog ingewikkelder parcours geweest" "Ze heeft de Spelen al eens moeten missen door een blessure", gaat Taymans verder. "Het is echt iemand die er alles aan doet om ervoor te werken en ze levert hier echt goede gevechten af."

Ze heeft veel pech gekend en nu lacht het geluk haar toe. Trainer Cédric Taymans

Helemaal uit het niets komt het olympisch brons niet volgens Taymans. "We wisten dat ze tot de sterkste van de wereld behoort." "Ze werd al 5e op het WK, maar wat hier uitzonderlijk is, is dat ze twee meisjes versloeg die ze nog nooit klopte." "Ik denk dat ze eerder veel pech heeft gehad en nu lacht het geluk haar toe. En dat heeft haar gered." Na haar blessure voor Tokio 2021 moest Willems nog eens twee operaties ondergaan. Is dit de medaille van het doorzettingsvermogen? "Ja, omdat ze nooit opgaf. Ze heeft zich ook maar op het nippertje kunnen plaatsen."

Ze schreef een deel van de geschiedenis, maar het is nog niet voorbij. Cédric Taymans