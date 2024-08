Belgische atleten "in topvorm" voor Spelen, Kevin Borlée denkt aan Jonathan: "Geen makkelijke laatste week"

do 1 augustus 2024 15:14

Trosjes Belgische atleten druppelen stilaan binnen in Parijs voor hun Olympische Spelen, die vrijdag van start gaan. Onder andere in de mixed relay 4x400 meter en de 1.500 meter zullen landgenoten met ambitie aan de start staan. En de prioriteiten lijken bij de aflossingsnummers te liggen: "Voorlopig is het wel het plan dat Alexander Doom enkel de finale zou lopen op de mixed relay."

De Olympische Spelen kennen geen geheimen meer voor Kevin Borlée. In Parijs is hij er voor de vijfde keer bij. “En dat blijft toch iets speciaals." "Het gaat beter met mijn conditie, ik heb goed kunnen trainen na het Belgisch kampioenschap. Fysiek ben ik er klaar voor", klinkt het positief bij de 400m-loper, die zowel bij de Belgian Tornados als in de mixed relay kan aantreden. “We kunnen hier mooie resultaten halen, maar dat hangt niet alleen van ons af. Er is veel concurrentie, het is aan ons om er te staan en dan kan alles. Het hoofddoel blijft de kwalificatie voor de finale en dan zien we wel of een medaille mogelijk is.”

Het maakt niet uit op welk nummer ze me vragen, ik zal klaar zijn om mee te lopen. Kevin Borlée

Is Borlée hier vooral om ervaring door te geven of zal hij ook veel nummers lopen? “We zijn hier met een team dat al veel ervaring heeft. Het maakt niet uit op welk nummer ze me vragen, ik zal klaar zijn om mee te lopen. Ik ben naar Parijs gekomen om me ten dienste te stellen van het team.” Voor het eerst is Kevin niet samen met zijn broer Jonathan op de Spelen. “Het was niet makkelijk deze laatste week, hij was veel bij mij en heeft me goed geholpen. Ik zit zeker met Jonathan in mijn hoofd. Het is dankzij hem dat ik hier ben.”

Prioriteit van aflossingsnummers boven individuele

Imke Vervaet zal individueel de 200 meter afwerken en maakt ook deel uit van de estafetteteams bij de Belgian Cheetahs en de mixed relay 4x400 meter. "De aflossingnummers zijn belangrijker omdat we daar verder kunnen raken, maar het is heel leuk dat ik me ook individueel heb kunnen kwalificeren. Zo heb ik bewezen dat ik hier thuishoor op mijn 200 meter", vindt Vervaet. "Het is niet aan mij om te zeggen of ik de reeksen én de finale zal lopen op de mixed relay. Op het EK ging het heel goed, maar het zijn de coaches die beslissen. Een van de komende dagen zal alles duidelijk zijn. Voorlopig is het plan dat Alexander Doom enkel de finale zou lopen.”

Nieuwe verrassing van de Belgen op de 1.500 meter?

Op vrijdag is het meteen aan Jochem Vermeulen, vorige maand nog goed voor verrassend EK-zilver, en Ruben Verheyden, vierde in diezelfde finale op de 1.500 meter. Het Belgische duo loopt dan de reeksen richting de olympische finale "Het waren leuke weken na mijn zilveren medaille op het EK. Mijn vertrouwen is gestegen en er zijn op het vlak van sponsors en deelname aan wedstrijden deuren open gegaan", is Vermeulen opgetogen. "Hier zonder ambities staan, zou een beetje lullig zijn. Alles ligt heel dicht bij elkaar en wil het beste van mezelf geven, zodat ik mezelf niets kan verwijten." Na dat EK draaide Vermeulen voor zichzelf de knop om: "Ik denk dat ik een soort tactiek heb gevonden die ik nu moet proberen te herhalen: rustig blijven wanneer anderen dat niet zijn. Vroeger verspilde ik wat te veel energie door te snel vooraan te willen zitten."

Het Belgische duo op de 1.500 meter op het EK in Rome is er ook in Parijs bij.

Ook bij Verheyden lijkt het snor te zitten met de vorm het vertrouwen. "Ik denk dat ik in mijn beste vorm ooit ben, maar dat is moeilijk om te zeggen. Door problemen met mijn achillespees heb ik wat moeten bijsturen."

"Daardoor heb ik een iets alternatieve voorbereiding moeten doen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik in vorm ben, maar met iets meer twijfel dan normaal.”

Op het EK greep Verheyden net naast een medaille op de 1.500 meter. “Ik heb me snel weer gefocust op de trainingen en maakte er een motivatie van om hier iets beter te doen. Dat zal niet makkelijk zijn, het komt op details aan."

"Ik blijf erbij dat mijn doel de finale is. Op papier is dat misschien niet realistisch. Maar als alles mee zit, kan het.“

Top 10 op de 10.000 meter en finale op de 5.000

Voor de langere afstanden op de piste kijkt het Belgische kamp in Parijs naar Isaac Kimeli. "Ik heb de ontgoocheling van de 10.000 meter op het EK (waar hij 14e werd, red.) snel kunnen verwerken. Dat was moeilijk, want je gaat naar daar om mee te doen voor een medaille. Na het EK heb ik dat wel wat kunnen kanaliseren." "Specifiek in de warmte trainen heb ik niet kunnen doen. Het wordt hier een heel andere wedstrijd dan het EK, met de Afrikanen die zullen domineren." Welk resultaat wil Kimeli zelf nastreven? "Met deze indrukwekkende deelnemerslijst durf ik van geslaagde Spelen te spreken als ik in de top 10 eindig op de 10.000 meter. Op de 5.000 meter probeer ik de finale te halen."