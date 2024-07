Zwemcommentatoren genieten van Belgische prestaties in Parijs: "We kijken nu al uit naar Los Angeles"

wo 31 juli 2024 07:22

3 van de 4 Belgische zwemmers hebben hun nummers afgewerkt, dus is het tijd voor een (tussentijds) rapport. Het besluit van Stef Wijnants en Sidney Appelboom is duidelijk: de toekomst oogt mooi. "Over 4 jaar hebben we twee serieuze kanshebbers om de finale te halen", klinkt het.

Voor Lucas Henveaux, Valentine Dumont en Roos Vanotterdijk zit het olympisch zwemtoernooi er op. Florine Gaspard zwemt later deze week wel nog de 50 meter vrije slag, maar toch valt al iets op. "Na Tokio hadden we angst voor de volgende Spelen, maar na de 4e dag kunnen we trots zijn", zegt analist Sidney Appelboom. Roos Vanotterdijk verdient de eerste pluimen. Ze werd 2 keer 10e. "Nu moet ze dat extra stapje zetten, meedoen met de Amerikanen en Australiërs. Haar vlinderslag is technisch goed, maar op de rugslag kan ze nog verbeteren." "Over twee jaar volgt een eerste stap", gaat Appelboom verder. "Dan is het volgende WK. Ze kan daarnaar pieken en ze moet zich geen zorgen maken over de Belgische kampioenschappen."

Er is veel uitwisseling. Iedereen gaat naar het buitenland. Sidney Appelboom

Maar de vraag is: waar moet Vanotterdijk werken aan die progressie? "Ik denk niet dat België voldoende materiaal heeft. 3 van onze 4 zwemmers trainen in het buitenland. Ook als je internationaal kijkt, ze gaan allemaal naar Frankrijk, de VS, Canada ..." Wijnants en Appelboom weten dat Vanotterdijk alvast nog geen beslissing heeft genomen. "Ik denk dat dat goed is. Eerst rusten en dan op het niveau komen waarop je moet zijn." "Als je weet wat ze allemaal heeft meegemaakt, dan is dit zeer hoopvol."

Hoopvol richting de toekomst

Dan is er ook Lucas Henveaux, die op de vrije slag knappe races afwisselde met mindere prestaties. "Hij gaat opgepikt worden", voorspelt Stef Wijnants over de 23-jarige zwemmer die al trainde in het buitenland. "Het is een heel intelligente jongen", vult Appelboom aan. "Soms gaat hij wel iets te veel op in de details. Het is nog een heel jonge zwemmer." "Medaille is altijd een groot woord, maar het is iemand die top 5 kan zwemmen. Hij werd al 5e, maar dat was op een zwak WK." Valentine Dumont zet een punt achter haar carrière, maar haar jongere zus Sarah is op komst. "Ze is Europees jeugdkampioene en dat betekent wel iets. Ze heeft zelfs al een Belgisch record van haar zus afgepakt."

Je moet samenwerken met andere landen. Zo leer je van elkaar. Sidney Appelboom