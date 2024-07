Kaylee McKeown en de Britse 4x200 meter vrij verlengen hun olympische titels in de avondsessie zwemmen

Geen Belgische zwemmers in de avondsessie vanavond, maar wel een handvol finales bij de mannen en de vrouwen. Daarin verlengden Kaylee McKeown en de Britse 4x200 meter vrij hun olympische titel en won de Ierse favoriet Daniel Wiffen goud op de 800 meter vrij.

De eerste finale van de avondsessie was die van de 100 meter rugslag bij de dames. Daarin leek een fotofinish in de maak tussen Kaylee McKeown en de Amerikanen Smith en Berkoff. Maar met een ultieme versnelling liet de Australische titelverdedigster haar concurrentes nog duidelijk achter zich.

In de 800 meter vrije slag bij de mannen was de Ier Daniel Wiffen de te kloppen man. Samen met regerend olympisch kampioen Bobby Finke controleerde hij de race, tot de Italiaan Paltrinieri een lange aanval inzette. In de laatste 50 meter zette Wiffen de scheve situatie recht, Finke won de sprint om zilver.

Op de 4x200 meter stond Groot-Brittannië met hetzelfde kwartet aan de start als in Tokio. Toen wonnen ze goud en dat kunststukje wilden ze graag herhalen. De VS en Australië leken de favorieten aanvankelijk te kunnen volgen, maar zouden uiteindelijk bikkelen om zilver. Een duel dat gewonnen werd door de VS.