VIDEO - Extreem teleurgestelde Matthias Casse wil geen interviews geven: "Ik heb nu nog niets te zeggen"

Matthias Casse was zeer teleurgesteld na zijn verloren kamp om de bronzen medaille op de Olympische Spelen. In de interviewzone wandelde hij voorbij de pers. "Ik heb nu nog niets te zeggen, ik kom straks terug."

Geen nieuwe bronzen medaille voor Matthias Casse op de Olympische Spelen. In de golden score verloor hij door een beenveeg van de Zuid-Koreaan Lee.



En zo eindigt zijn toernooi met een sisser. Casse was naar Parijs afgezakt voor een gouden medaille, maar moet dus met lege handen naar huis.



