Kurt Bogaerts ziet poulain Tom Pidcock toch weer excelleren: "Hij legt zich bij geen enkele situatie neer"

di 30 juli 2024 11:52

Tom Pidcock heeft gisteren zijn palmares nog wat opgefleurd met een 2e olympische titel in het mountainbiken. Trainer Kurt Bogaerts, die hem al jaren volgt, beleefde het vanop de eerste rij. "Het was zeker spannend, maar Tom zei dat ik eigenlijk heel rustig was", grapt Bogaerts in Sporza Daily.

Voor spanning moest je maandag op Elancourt Hill zijn. Daar bikkelden Victor Koretzky en Tom Pidcock tot het bittere eind om de olymische mountainbiketitel. De Britse titelverdediger trok aan het langste eind, ondanks een inhaalrace na een lekke band. "Ik ben er altijd in blijven geloven. Nooit heb ik gedacht dat het voorbij was", zegt zijn trainer Kurt Bogaerts. "Het was niet gemakkelijk om op te schuiven. Er waren heel brede banen, maar ook single tracks. Toen hij zijn eigen lijnen kon rijden, maakte hij snel tijd goed." En dat hij nog vooraan geraakt en wint, verbaast de Belgische coach niet. "Hij heeft een winnaarsprofiel met technische baggage. Bij geen enkele situatie legt hij zich neer."

Als je terugkeert na een lekke band moet je eens een bevoorrading overslaan. Kurt Bogaerts

Koretzky bood wel nog stevig weerwerk. "Je eigen tempo kunnen rijden is een enorm voordeel, qua hy­dra­tatie en koeling." "Als je terugkeert na een platte band moet je eens een bevoorrading overslaan. Je moet jezelf in de wedstrijd knokken. Ik denk dat Koretzky daarin in het voordeel was." Pidcock rekende alsnog af met de Fransman. "Ik ben me op de feiten blijven baseren", zegt Bogaerts vanuit Parijs. "Toen hij op 2 seconden volgde, zei ik hem: "Als je nu op het wiel komt, dan win je", wat ook gebeurde."

Tom Pidcock kon in de laatste hectometers nog afstand nemen.

Niet het laatste wapenfeit

De voorbereiding van Pidcock liep weliswaar niet vlekkeloos. Tijdens de Tour de France liep hij een coronabesmetting op. "We hebben gekozen om dan niet op hoogte te gaan, maar naar het warme Girona. Het was het doel om op hitte te trainen om te kunnen presteren met warm weer. Dat deden we ook met Pauline Ferrand-Prévot." "Dit seizoen hebben we eerst gepiekt naar de Ardennenklassiekers", gaat Bogaerts verder. "Dan zetten we alles op de Olympische Spelen." "Hij wilde echt voor goud gaan en daarna kijken wat de toekomst brengt", aldus de persoonlijke coach van de Brit.

Het is cruciaal hoe hij de volgende dagen zal verteren, dan probeert hij een goeie wegrit te rijden. Kurt Bogaerts