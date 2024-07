Ervaringsdeskundige Ulla Werbrouck geeft gouden tip aan Matthias Casse: "Hij moet genieten van zijn judo"

di 30 juli 2024 06:42

De dag van de waarheid is aangebroken voor Matthias Casse. In de categorie tot 81 kilogram is hij een van de topfavorieten voor goud. Ex-judoka Ulla Werbrouck blikt vooruit in Sporza Daily. "De enige die hem kan verslaan is hijzelf", zegt de olympisch kampioene van Atlanta 1996.

Matthias Casse is de Belg met de meeste kans op een judomedaille in Parijs. Op het afgelopen WK stelde hij wel teleur met de uitschakeling in de 3e ronde. "Het is misschien goed geweest dat hij buiten de medailles is gevallen", denkt Ulla Werbrouck. "Hij heeft zichzelf opnieuw opgepept. Ik denk, en hoop vooral, dat hij er klaar voor is." De Spelen zijn wel onvoorspelbaar. "Nooit lossen alle toppers de verwachtingen in. Dat zag je gisteren bijvoorbeeld met de Belgian Cats."

Het wil geen revanche na Tokio, maar na het verloren EK en WK. Ulla Werbrouck

De grootste concurrent van Casse is, opnieuw, de Georgiër Tato Grigalasjvili. "Het is zijn angstgegner. Volgens mij heeft hij de laatste 6 onderlinge duels verloren tegen hem."

Casse kan de huidige wereldkampioen wel pas tegenkomen in de finale. "Eerst stap voor stap, dan zien we wel", bewaart Werbrouck de rust. "Het zal niet met revanchegevoelens zijn van Tokio, maar na het verloren EK en WK. Casse zal eerder teren op nummer 1 worden van zijn klasse dan op revanche van 3 jaar geleden."

België is top in het zoeken naar een rustig plaatsje. Ulla Werbrouck

Tussen de kampen is er veel tijd. Een finalist kent zo een lange dag. "Dan moet je een plaatsje zoeken waar je tot rust kan komen en waar je afgezonderd bent van jan en alleman." Werbrouck denkt dat dat in het Belgisch kamp geen probleem mag zijn. "Wij zijn daar wel top in. Er zijn ook nog veel verplichtingen, maar dat zijn de judoka's gewend. Dat kan geen probleem zijn." Tot slot, heeft Ulla Werbrouck nog een ultieme tip voor de Belgische medaillekandidaat? "Hij moet genieten van zijn judo. Als hij geniet, komt het goed. De enige die hem kan verslaan is hijzelf."

"Blij dat ik het ooit heb meegemaakt"