Judoka Matthias Casse is klaar voor zijn gouden missie: "Geen last van kwaaltjes, ik voel me heel goed"

Judoka Matthias Casse is zaterdag gearriveerd in Parijs voor zijn jacht op olympisch goud. De Belg leeft met vertrouwen toe naar dinsdag, wanneer het voor hem moet gebeuren. "Ik voel me heel goed", vertelt Casse aan Sporza.

Matthias Casse koos ervoor om zo lang mogelijk in zijn vertrouwde omgeving te blijven. De openingsceremonie liet hij aan zich voorbijgaan: hij kwam pas zaterdagmiddag toe in Parijs.

"Er was geen reden om vroeger te komen", klinkt het. "Parijs is niet ver en twee dagen op voorhand is vroeg genoeg om hier in mijn zone te komen. Ik doe mijn voorbereiding liever thuis, in mijn vertrouwde omgeving, dan hier in de gekte van het olympisch dorp."

Casse was er al bij in Rio 2016 als sparring partner voor Dirk Van Tichelt, in Tokio stond hij zelf op de tatami en pakte hij brons. "Maar toen stond ik op het podium in een lege zaal. Nu zal het helemaal anders zijn en kunnen mijn ouders, mijn broer en mijn vriendin ook komen kijken. Dat doet goed."