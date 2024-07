Moedige Lianne Tan verkoopt haar huid duur tegen de regerende vice-olympische kampioene

Badmintonster Lianne Tan heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in haar eerste wedstrijd op deze Olympische Spelen. Onze landgenote speelde een prima partij tegen de nummer 3 van de wereld, maar beet na 2 sets toch in het zand.

Geen makkelijke eerste opdracht voor Lianne Tan op haar 4e Olympische Spelen: onze landgenote kreeg met de Tai Tzu Ying de nummer 3 van de wereld tegenover zich. Ook voor de Taiwanese zijn het haar 4e Spelen, in Tokio was ze nog goed voor zilver.

Tan, zelf de nummer 57 van de wereld, begon complexloos aan de wedstrijd en liet haar opponente veel ruimte bestrijken. Vooral de forehand van Tai draaide niet op toeren door het prima spel van Lianne Tan.

Zo hield de Belgische lange tijd gelijke tred met Tai, maar de ervaring van de Taiwanese gaf aan het einde van set 1 toch de doorslag. Ze profiteerde van enkele foutjes bij Tan en maakte het af met 21-15.

Ook in de 2e set gaf onze landgenote het niet cadeau aan de vice-Olympische kampioene, die het bij momenten toch lastig had met het gevarieerde spel van Tan.

Maar net als in set 1 stond Tai er op de juiste momenten. Het ging gelijk op tot 9-9, maar dan sloeg de Taiwanese een kloofje dat Tan niet meer gedicht kreeg. Het eerste matchpunt was meteen raak: na 38 minuten stond het 21-15 en 21-14 voor de nummer 3 van de wereld.

De kwalificatie voor de kwartfinales is zo meteen veraf voor Lianne Tan, want alleen de groepswinnaar stoot door. Tan slaagde er ook op de vorige 3 Spelen niet in om de poulefase te overleven.

Dinsdag komt onze landgenote opnieuw in actie. Dan neemt ze het op tegen Ratchanok Intanon uit Thailand.