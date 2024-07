Karl en José loven "rare kwast" Evenepoel en kijken door roze bril: "In beste geval 6 medailles in het wielrennen"

zo 28 juli 2024 07:59

De olympische tijdrit bezorgde onze commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer gisteren veel kippenvel. "Wat Wout gisteren gedaan heeft, is top. Wat Remco gedaan heeft, is echt heel speciaal."

Karl Vannieuwkerke: "José, vanaf welk punt in de tijdrit ben je er gisteren beginnen in te geloven voor Remco Evenepoel en Wout van Aert?" José De Cauwer: "Eerlijk gezegd: vanaf het eerste tussenpunt (Evenepoel zette daar de snelste tijd neer, Van Aert de 3e tijd)." "We weten dat die mannen allebei een tijdrit kunnen indelen. Dat hebben ze in het verleden al bewezen. Maar het was wel met een klein hartje dat ik er begon in te geloven." Karl: "In de geest van sportsmanship is dit misschien een verkeerde vraag. Maar gaf de lekke band van Tarling een boost aan dat geloof?" José: "Voor de 3e plaats (van Van Aert) wel. Maar langs de andere kant vond ik dat wel jammer."

Remco Evenepoel zette meteen de toon bij het eerste tussenpunt.

Evenepoel is een rare kwast

Karl: "Waar hebben onze landgenoten het verschil gemaakt? In de voorbereiding of tijdens de tijdrit zelf? Of in allebei?" José: "Wout van Aert reed met 2 volle wielen en heeft ons qua resultaat meer verbaasd dan Remco." "Wat Wout gedaan heeft, is top. Wat Remco gedaan heeft, is echt heel speciaal.



"Vooral omdat Remco de Tour vol heeft gereden tot de laatste dag. In de voorlaatste etappe kreeg hij een tik rond zijn oren en in de slottijdrit had hij misschien ook gedacht dat hij het iets beter zou doen." "Daarna heeft hij de resetknop ingeduwd om hier te winnen. Dat is heel speciaal." Karl: "Er was ook bij jou twijfel of Evenepoel voldoende gerecupereerd zou zijn van de Tour." José: "Absoluut. Ik had er voor de tijdrit wel bij gezegd dat Remco een rare kwast is die ons al vaak heeft verrast. En dat doet hij hier weer."

Van Aert en Evenepoel leefden ontspannen toe naar de tijdrit.

Wegrit op maat van Evenepoel

Karl: "Belgisch kampioen tijdrijden, Europees kampioen tijdrijden, wereldkampioen tijdrijden, olympisch kampioen tijdrijden en tijdritten gewonnen in de Giro, Vuelta en Tour. En nog altijd maar 24 jaar." "Waar plaats je zo'n coureur dan in de hiërarchie van het wereldwielrennen?" José: "In het huidige wielrennen is Remco absolute top. Pogacar deed gisteren niet mee, maar ik denk dat hij op dat parcours Remco niet verslagen had." "Remco is Remco. Als hij aan de start komt van tijdritten en wedstrijden zoals San Sebastian en Luik-Bastenaken-Luik, is het er bijna altijd "boenk" op." "Pas maar op voor volgende week zaterdag. Er is niemand die op het vlakke sneller kan rijden dan Remco Evenepoel." Karl: "De olympische wegrit is een parcours op zijn maat. Hij kan bergop het verschil maken en blijven wegrijden op het vlakke."

Pronlt Evenepoel volgende week zondag ook in de wegrit met een gouden medaille op het podium?

Waarom al die haat?

Karl: "Evenepoel is een uniek goudklompje dat het grote publiek niet genoeg koestert. Het valt mij op dat er nog altijd tegenstanders en haters zijn van Remco Evenepoel en ik snap niet waarom." José: "Dat is misschien enkele jaren geleden ontstaan door kleine akkefietjes die gebeurd zijn." "Maar er zijn ook tegenstanders van Mathieu van der Poel. Hoe kunnen mensen nu tegen dat soort sporters zijn?" Karl: "Is negativisme een verschijnsel van deze tijd?" José: "Het is er altijd geweest, maar nu meer dan ooit. Het glas is altijd half leeg."

In de allerbeste omstandigheden kunnen we 6 medailles pakken in het wielrennen. Karl Vannieuwkerke