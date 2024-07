Emotionele Wout van Aert steekt brons op zak: "Ik heb er echt van gedroomd om een medaille te pakken"

Een historische dag voor het Belgisch wielrennen. Er is niet alleen olympisch goud met Remco Evenepoel, Wout van Aert doet er brons bij. De derde uit de tijdrit glundert achteraf. "Ik ben stilletjes gestorven richting het einde, maar het was net genoeg voor een medaille."

Maar hoeveel winst levert het op? "Volgens de testen zorgt het tot 17 watt voordeel. Dat is aanzienlijk, want alle kleine dingen zoals de helm en de kledij zijn telkens één watt extra."

"Voor 100% had ik vertrouwen dat het de juiste keuze was. Ik voelde mij altijd comfortabel."

Hét gespreksonderwerp in het Belgisch kamp richting de tijdrit was de keuze voor de volle wielen bij Wout van Aert . En dat pakte goed uit.

Onderweg wist Van Aert niet exact hoe goed zijn prestatie was. "Vandaag heb ik er bewust voor gekozen om geen tussentijden door te krijgen."

"Ik zag het wel aan mijn waardes dat ik voor het eerst in lange tijd macht had. Ik kon blijven duwen. Richting het einde ben ik stilletjes gestorven, maar het was net genoeg voor een medaille", zegt een fiere Van Aert.

Een verklaring voor zijn succes vindt hij in de voorbije drie weken. "De Tour heeft mij goed gedaan. Dat was een opsteker."

En de Olympische Spelen van Wout van Aert zitten er nog niet op. Volgende week wacht de wegrit.



Na zilver in Tokio (2021) en brons in deze tijdrit ontbreekt enkel goud. "Ik zal het zeker niet laten om dat na te jagen", grinnikt Van Aert.