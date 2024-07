Felicitaties van Eddy Merckx en innige knuffels: Evenepoel en Van Aert als helden onthaald in Belgium House

Prachtige beelden in het Belgium House. Wanneer gouden medaillewinnaars Wout van Aert en Remco Evenepoel het gebouw binnenkomen, weerklinkt een gigantisch applaus. De twee laureaten krijgen ook felicitaties van grootmeester Eddy Merckx. En nog een mooi momentje: mama Evenepoel valt niet alleen haar zoon, maar ook Van Aert lieflijk in de armen. Bekijk de beelden uit onze talkshow Paris by Night hieronder.