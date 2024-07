Europese kampioenes Geurts en Maenhaut: "Natuurlijk dromen we van een medaille, maar laat ons beginnen met de top 8"

Na hun olympisch debuut met een 14e plaats in Tokio hebben Anouk Geurts en Isaura Maenhaut de zeilen flink bijgezet. Vorig jaar zeilde het 49er FX-team naar de 4e plaats op het WK, dit jaar wonnen ze het Europees kampioenschap.

"Superfijn dat het ons gelukt is", reageert Geurts, "maar de Olympische Spelen blijven ons hoofddoel."

Op het grootzeil van hun boot staat het mooi in blokletters: Europees kampioen.

Geurts: "Die Europese titel verandert niets aan onze ambities hier. We gaan elke dag doen waar we goed in zijn en dan zien we waar het schip strandt."

"We zijn de top 8 waard. Natuurlijk wil je altijd meer en droom je ook van een medaille, maar laat ons realistisch aan de Olympische Spelen beginnen."

