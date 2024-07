Zakt Vingegaard nog door het ijs in slotetappes? "Evenepoel probeert hem wel onder druk te zetten"

vr 19 juli 2024 19:19

Van de overmacht van Pogacar tot de plannetjes van Visma-Lease a Bike. Er was na etappe 19 weer voldoende stof om over na te kaarten. Dat deden Renaat Schotte en José De Cauwer vanuit hun commentaarcabine. En ze vroegen zich daarbij af of er nog mogelijkheden liggen voor Remco Evenepoel. "Hij heeft zijn Tourexamen op grote hoogte met verve doorstaan", klonk het alvast hoopvol.

Renaat Schotte: "José, de vierde ritwinst van Tadej Pogacar. Maar de term "kannibaal" hoort hij blijkbaar niet graag." José De Cauwer: "Hij heeft gelijk. Ik hoor dat eigenlijk ook niet graag. Hij doet enorm zijn best en hij probeert, maar ik denk niet dat Pogacar - in een etappe die voor hem niet superbelangrijk is - iemand voorbij zou rijden die 100 kilometer voorop heeft gezeten." "Zulke momenten hebben we bij anderen wel gezien in het verleden. Momenten waarvan je denkt: "Tiens, dat had ik misschien niet gedaan". Ik denk ook niet dat Pogacar zo iemand is." Renaat: "De renners van Visma-Lease a Bike waren mannen met plannen, maar Pogacar ook. Hij had al op stage op Isola 2000 zijn plan voor vandaag bepaald." José: "Ja, dat zegt veel, hé. Dat zegt ook dat ze er echt vol voor gegaan zijn en die mannen vol aan het werk hebben gezet. En het verklaart ook nog eens waarom Pogacar op het einde zelf toegeeft: "Ik zat er een beetje over. Het was tijd dat ik er was."" "Maar dat mag ook natuurlijk, want hij maakt 3'30" goed op die klim. Zelfs bijna 4 minuten."

Grootmeester Pogacar

Renaat: "De enige conclusie is dat het meesterschap van Pogacar groter dan ooit is." José: "Het meesterschap van Pogacar is groter dan ooit, maar dat heeft ook te maken met het minder functioneren van Jonas Vingegaard, door omstandigheden." Renaat: "Visma-Lease a Bike is in de breedte ook niet zo sterk als vorig jaar." José: "Nee, maar vandaag waren ze wel supergoed. In het begin zou je nog gedacht hebben dat ze het deden met een dubbel plan. Maar op de Bonette bleek het uiteindelijk toch niet het plan te zijn om Vingegaard daar in de aanval te sturen." "Dus gingen ze dan volledig voor Plan A. Misschien was dat ook wel waar ze voor vertrokken waren, alleen wisten wij en de rest dat niet. Misschien dacht de rest wel: "Oei, wat zijn ze van plan?" Ze hebben al vaker truken gedaan in het verleden. Dat bleek nu niet aan de orde te zijn."

Vandaag heeft Vingegaard geen enkele poging ondernomen om iets te doen of om Pogacar te volgen. José De Cauwer

Renaat: "Een sterke Remco Evenepoel kwam samen met Vingegaard over de streep. Evenepoel heeft zijn Tourexamen op grote hoogte met verve doorstaan en staat nu 3e. Kan de 2e plek nog en wat moet daarvoor gebeuren?" José: "Dan moet de lijn van Vingegaard, die toch minder en minder aan het worden is volgens mij, verder zakken. Vandaag heeft hij geen enkele poging ondernomen om iets te doen of om Pogacar te volgen." "Evenepoel daarentegen probeert nog wel om Vingegaard onder druk te zetten. Ook wel wat met de handrem op, om zeker niet op een counter te lopen. Maar voorlopig zou ik zeggen dat het straf is. We gaan etappe 20 moeten afwachten." Renaat: "Denk je dan dat er een kans ligt voor Evenepoel om Vingegaard door het ijs te doen zakken?" José: "Dat moet Evenepoel niet doen, dat moeten de koers en andere renners doen. De koersomstandigheden moeten van die aard zijn dat die kans zich op een bepaald moment aanbiedt." "En dan moet Evenepoel nog goed genoeg zijn, hé. Want wie zegt dat morgen Evenepoel niet degene is die moet lossen. Zo redeneert hij ook op dit moment. Hij zegt voorzichtig dat morgen nog een heel zware rit is." "Vorige week hebben we al eens een koninginnenrit gehad, dan was het een koningsrit, nu is het nog een andere koninginnenrit. Elke rit is een gevaarlijke rit, zeker in deze situatie. Er zijn renners die tot nu toe goed gevolgd hebben - Gee, Ciccone - en dan vandaag plots ... Boem."

Sneeuw in de glazen bol

Renaat: "Jouw arendsoog bevond zich vandaag op astronomisch hoge hoogte. Wat zag het vanop 2.802 meter?" José: "Dat Visma wat zand in de ogen gestrooid heeft. Van iedereen, eigenlijk. We dachten allemaal: wat zijn die nu van plan? Maar je zag van in het begin al de strijd met Laporte, die vol doorging. En dan een verbluffende Kelderman, die echt een lead-out gedaan heeft voor Jorgenson." "Die lead-out was normaal gezien ook geslaagd. Als Pogacar daar niet had getraind en die berg niet zo goed kende, dan had hij het misschien wel goed gevonden. Maar nu zat dat plan er al in en was hij verplicht om het te doen. Anders wint Jorgenson die etappe." Renaat: "Je hebt in je glazen bol al gezien dat we morgen een nieuwe koninginnenrit krijgen." José: "Het zal morgen wederom koers zijn. Normaal gezien krijgen we een ontsnapping, maar daarachter kan ook nog een koers ontstaan." Renaat: "Maar die ontsnapping zal wel vrijgeleide krijgen. Tadej Pogacar zei in zijn flashinterview dat hij de vlucht laat rijden en het allemaal zal bekijken." José: "Ja, maar bekijken is nog altijd volgen. Ik heb al veel interviews gehoord voor de koers die achteraf niet waar bleken te zijn. Dus ik wacht en ik kijk. Dat is net het mooiste van allemaal." "Als je op voorhand al weet wat er gaat gebeuren, dan moet je niet kijken. Dus we gaan toch kijken, want morgen is het zo'n glazen bol met sneeuw in. Die moet je schudden en dan wachten tot de sneeuw weg is om te zien waar het te doen is."