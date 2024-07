Voor eigen publiek doet Bart Swings gooi naar 58e (!) medaille op EK skeeleren: "Wil bewijzen dat ik het nog kan"

do 18 juli 2024 15:32

Schaatsen is eigenlijk "maar" zijn minnares, skeeleren blijft de grote liefde van Bart Swings. Hij groeide op met wieltjes aan zijn voeten en sprokkelde in de schaduw van de schaatssport al 57e medailles op een EK skeeleren. Niet voor de roem, wel puur op passie doet hij in Oostende vanaf morgen een gooi naar nóg meer eremetaal. "Mijn vrienden en familie langs de kant zullen voor een boost zorgen", blikte hij vooruit.

Vorig jaar liet Bart Swings het Europees kampioenschap nog schieten, maar in eigen land wilde hij er wel bij zijn. "Ik rij heel graag in eigen land. Met mijn vrienden en familie langs de kant is het extra bijzonder en dat geeft wel een boost."



Een ander voordeel voor Swings kan zijn dat hij al gewend is aan de piste in Oostende, waar de toplaag recent vernieuwd werd. "De baan ligt er alvast beter bij, dus we kunnen hopen op snelle tijden. Ik kijk er alvast naar uit."



Skeeleren blijft mijn passie. Bart Swings

Swings komt op dit EK in veel disciplines aan de start, maar 2 wedstrijden staan met stip aangeduid. "Mijn focus ligt dit EK vooral op de puntenkoers van de 5 kilometer. En ook in de marathon wil ik schitteren in het centrum van Oostende."



"Daarnaast is de aflossing met de mannenploeg eigenlijk de mooiste wedstrijd om te winnen. Samen met mijn 2 sterke ploegmaats hebben we zeker de kwaliteiten om het daar goed te doen. Maar met Frankrijk en Italië zijn er wel te duchten concurrenten, dus gemakkelijk zal het niet worden."

Schaatsen of skeeleren: Swings is een specialist in beide disciplines.

Skeeleren als voorbereiding op de winter

Ondanks het feit dat het skeeleren in België minder aandacht krijgt dan het schaatsen, blijft de skeelersport Swings nauw aan het hart liggen. "Ik ben opgegroeid met het skeeleren en het blijft mijn passie. Ik doe dat ook het liefst."



"Ik blijf de combinatie dan ook maken omdat het skeeleren me helpt als voorbereiding op de winter. Het is een goede fysieke prikkel, waardoor ik sterker word voor de massastart."



We staan hier als land aan de start, niet als individuen. Bart Swings

"Het is gewoon jammer dat het skeeleren geen olympische sport is, omdat de aandacht daarom minder groot is. Maar dat is ook een van de redenen waarom ik blijf skeeleren. Zo gaat er toch wat aandacht uit naar deze mooie sport."



Swings heeft wel het gevoel dat de sport aan het groeien is. "Ik zie veel jongeren die aan het opkomen zijn. Meer en meer jongeren wagen zich ook aan de combinatie tussen het schaatsen en het skeeleren. Dat verloopt zeer goed waardoor het bijdraagt tot de professionalisering van deze sport. Zo zal het niveau de komende jaren alleen nog maar toenemen."



In 2013 werd hij al wereldkampioen skeeleren op de 1.000 meter.

Op medaillejacht met Team Belgium

Zelfs na 57 medailles op EK's blijft het voor Swings bijzonder om eremetaal te winnen. "Daar train ik ook voor. Ik word een dagje ouder en wil bewijzen dat ik het nog kan. Zeker voor mijn vrienden en familie wil ik mijn beste beentje voor zetten."



De wissel op de toekomst staat wel al klaar met Jason Suttels (23). "We staan hier als land aan de start, niet als individuen", zegt Swings. "Jason is een hele sterke ploegmaat en voor elke wedstrijd zullen we met een plan en een kopman afkomen."



"Ik zie Jason zeker in staat om een gooi te doen naar de medailles. In het algemeen zal ik tevreden zijn als we als mannenploeg in elke wedstrijd voor het goud kunnen strijden."