Ellen van Dijk kan 6 weken na enkelbreuk toch deelnemen aan Olympische Spelen

Na een race tegen de klok is Ellen van Dijk op tijd klaar geraakt voor de Olympische Spelen. Na een botsing met een aanhanger op training, moest ze 6 weken geleden geopereerd worden aan haar enkel.



De afgelopen periode stond voor Van Dijk dan ook volledig in het teken van revalidatie en training. "Vanaf het moment van mijn val, wist ik wat me te doen stond: mezelf klaarstomen voor de Spelen."



"Ik ben dankbaar voor de ruimte die ik van de KNWU en de coaches heb gekregen om dit proces aan te gaan en ook bij de medische staf was ik in hele goede handen. Ik kijk er enorm naar uit me bij het team an te sluiten en samen iets moois te gaan laten zien in Parijs."



Ellen van Dijk zal op de Olympische Spelen zowel de weg- als de tijdrit afwerken. Op 27 juli mag ze een nieuwe race tegen de klok afwerken, op 4 augustus staat de wegwedstrijd gepland.