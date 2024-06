Ellen van Dijk loopt breuk in enkel op bij val op training en moet onder het mes

Ellen van Dijk (Lidl-Trek) heeft deze week een stevige smak gemaakt op training. De Nederlandse trok meteen naar het ziekenhuis en daar kwam een breuk in haar enkel aan het licht. Van Dijk wordt deze week nog geopereerd, haar olympische droom zou niet in gevaar komen.

Vandaag kwam haar team Lidl-Trek met het slechte nieuws naar buiten. Ellen van Dijk is maandag gevallen op training en liep daarbij wel wat schade op.

Het grootste probleem is haar enkel. Daar werd een breuk aangetroffen. Volgende week wordt Van Dijk onder begeleiding van de Nederlandse nationale federatie geopereerd.

Binnen twee weken zou ze via een herstelplan alweer kunnen fietsen, dus komt haar olympische droom niet in gevaar.

"Maar ik ben natuurlijk heel teleurgesteld", reageert Van Dijk zelf. "Ik werk volledig naar de Olympische Spelen toe en dan is dit het laatste wat je wil meemaken."

"Ik ben in goede handen bij mijn team en bij de KNWU (Nederlandse wielerunie, red.). We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ik fit aan de start sta in Parijs."