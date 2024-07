Nog twee (en een halve) kans om Biniam Girmay bij te benen: een inschatting van de groene kansen voor Philipsen

Vier ritten voor het einde is de strijd om de groene puntentrui nog niet gestreden. Biniam Girmay heeft nu 33 punten voorsprong op Philipsen. In theorie zijn er nog 180 punten te verdienen, maar de finishes van vrijdag, zaterdag en zondag zijn wel te hoog gegrepen voor de snelle mannen. Waar liggen dan wel nog de kansen van Philipsen?

Schrik dus zeker niet wanneer er in de beginfase van de komende ritten heel wat bedrijvigheid zal zijn bij Alpecin-Deceuninck en Intermarché-Wanty . Die eerste ploeg om Philipsen naar de sprint te loodsen, die tweede om een vlucht zo snel mogelijk te laten wegrijden? Alleen: welke ritten zijn in de loodzware slotweek nog haalbaar voor onze snelle landgenoot om de tussensprint te halen?

Door de valpartij van Biniam Girmay dinsdag was Jasper Philipsen tot op 32 punten van zijn concurrent genaderd. Daar kwam gisteren weer een extra puntje bij, want de Eritreeër klopte de Belg aan de tussensprint.

Laurens De Plus

LTD

Tussensprint in Saint-Bonnet-en-Champsaur :

Vandaag liggen er mogelijkheden voor Philipsen. De rit naar Barcelonnette is een overgangsetappe. Hoewel het parcours enorm geaccidenteerd is en heel wat verdoken hoogtemeters in petto heeft, ligt er opnieuw geen onmogelijke col op het traject.

Om heelhuids tot bij de tussensprint te komen na 84,3 kilometer moet je wel eerst twee beklimmingen van derde categorie verorberen: eerst de Col du Festre (3,9 kilometer aan 6,3%), daarna de Côte de Corps (2,1 kilometer aan 7,2%).

Sommige stemmen gaan zelfs op dat de "sterke sprinters" ook tot aan de finish zouden kunnen overleven in deze als heuveletappe gecategoriseerde rit. Aan de finish liggen dus nog 30-25-22-19-17-15-13-11-9-7-6-5-3-2 punten voor het rapen.

Maar dan moeten nog drie extra derde categorieklimmen en een kleine 100 kilometer extra op-en-af verteerd worden. Het zou een ferm huzarenstukje zijn.

Als Girmay vandaag in de buurt kan blijven van Philipsen, lijkt het groen definitief naar Intermarché-Wanty te gaan.