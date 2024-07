Jasper Philipsen mag dan toch nog dromen van groen: "Alles is mogelijk, maar we moeten realistisch zijn"

De bordjes hangen weer gelijk. Na Biniam Girmay heeft nu ook Jasper Philipsen 3 ritzeges beet. En zo komt onze landgenoot toch weer een stapje dichter in de strijd om de groene trui. Vooral ook omdat Girmay in de slotfase een onfortuinlijke val maakte. "Maar hij verdient het niet om zo te verliezen", vertelde Philipsen na de aankomst.

"We bleven goed samen en op het juiste moment konden we opschuiven. Daarna slaagden we erin om onze krachten te bundelen, iedereen heeft zijn volle potentieel benut."

"We zitten in een groeiende vormcurve en dat gaf vertrouwen voor vandaag", blikte onze landgenoot na aankomst terug op zijn derde. "Ik had een goeie rustdag en wist dat ik vandaag kon winnen als alles goed ging."

3 stuks in 1 week. Na een lastige start in deze Tour de France heeft Jasper Philipsen zich de laatste dagen toch weer tot sprintkoning gekroond.

Het is een goeie zaak dat ik dichterbij kom, maar we weten dat de resterende ritten niet op mijn lijf geschreven zijn.

Door de val van Girmay komt Philipsen ook weer een stap dichter in de strijd om het puntenklassement. "Maar ik heb nog niets gezien", klonk het bij de ritwinnaar over de val. "Ik hoop gewoon dat hij oké is."

"Alles is mogelijk, maar de groene trui wordt nog altijd moeilijk. Hij klimt goed en verdient het niet om zo te verliezen."

"Je weet nooit wat kan gebeuren, dus zelfs als tweede moet ik doorgaan tot in Nice. Het is een goeie zaak dat ik dichterbij kom, maar we weten dat de resterende ritten niet op mijn lijf geschreven zijn. We moeten dus realistisch zijn."

Al was het Philipsen uiteindelijk toch vooral om de ritzege te doen. "Iedere etappezege is moeilijk, dus als je er 3 wint, heb je het heel goed gedaan. Ik ben trots", besloot hij.