Toen Nîmes-Gruissan, nu Gruissan-Nîmes: Yves Lampaert keert terug naar plek waar hij Vuelta-rit won

In de Tour de France navigeert het peloton vandaag van Gruissan naar Nîmes. In de Vuelta van 2017 vond op dag 2 een etappe in omgekeerde richting plaats. En wie won er toen in Gruissan? "De winnaar staat hier bij jullie", lacht Yves Lampaert.

"Het is toch wel speciaal", zegt Yves Lampaert over zijn wederzien met Gruissan, vandaag startplaats van de 16e etappe. "Ik had niet gedacht dat ik hier nog zou terugkeren voor een koers."

In de Vuelta van 2017 won Lampaert hier de 2e etappe. "Ik bewaar er goeie herinneringen aan. Die dag reden we in de omgekeerde richting vanuit Nîmes."

"De winnaar van die dag staat hier bij jullie. Ik pakte ook de leiderstrui. Of ik het vandaag nog eens kan doen? Wie weet. Ik zou het niet tegenhouden, maar het zal moeilijk zijn."

"Voor mij is dit de laatste zeer belangrijke etappe. Ik doe mijn best om Remco (Evenepoel) zo goed mogelijk uit de wind te zetten."