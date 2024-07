Thomas Müller zwaait na 14 jaar af bij Duitsland: "Had nooit van zo'n interlandcarrière durven dromen"

Na 14 jaar en 131 interlands stopt Thomas Müller als international bij Duitsland. De 34-jarige spits kondigde in een video op sociale media zijn afscheid aan. Het hoogtepunt van zijn carrière vond plaats in Brazilië 2014, waar hij de wereldtitel vierde. "Ik wil mijn fantastische ploeggenoten bedanken", klinkt het bij Müller.

De 2-1-nederlaag tegen Spanje in de kwartfinale van Euro 2024 zal de geschiedenis ingaan als de laatste interland van Thomas Müller.

Müller debuteerde in maart 2010 voor de Duitse nationale ploeg, in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Argentinië. Hij was er vervolgens bij op 4 WK's en evenveel EK's.

Hij kwam tot 131 interlands en staat daarmee op de derde plaats aller tijden in Duitsland. Enkel Lothar Matthäus (150 caps) en Miroslav Klose (137 caps) doen beter.