Ridley keert terug in het peloton en sluit deal voor 10 jaar met Uno-X

ma 15 juli 2024 22:19

Een jaar na de breuk met Lotto-Dstny heeft Ridley zich aan een nieuwe ploeg verbonden. De Belgische fietsconstructeur gaat in zee met Uno-X Mobility, het wielerteam met een Noorse identiteit. "De gele trui in de Tour is de ambitie. Dat willen we ondersteunen", legt Ridley uit.

Afgelopen winter stapte Lotto-Dstny over van Ridley naar Orbea. De stopzetting van de samenwerking was een bittere pil voor de Belgische fietsconstructeur, die zo van het hoogste toneel verdween. Maar een jaar later is er een nieuw huwelijkscontract getekend. Met Uno-X Pro Cycling Team gaat Ridley een verbintenis van 10 jaar aan. Uno-X is de ploeg van onder meer Alexander Kristoff, Magnus Cort, Tobias Halland Johannessen en Jonas Abrahamsen. De ploeg heeft geen WorldTour-licentie, maar is bijzonder ambitieus met zijn kern die bestaat uit enkel Noorse en Deense renners.

Ze zijn gefocust, ze hebben een doel en ze hebben een pad naar dat doel. Ridley over de samenwerking met Uno-X

"Dit is het project waar we de grootste aansluiting mee hebben", is CEO Jochim Aerts in zijn nopjes over de deal. "Ze zijn gefocust, ze hebben een doel en ze hebben een pad naar dat doel." Een engagement van 10 jaar is opmerkelijk. Aerts legt uit hoe ook ploegmanager Thor Hushovd zo'n termijn is aangegaan. "In deze constellatie kan dat. De eigenaar van het team is ook de eigenaar van het bedrijf achter deze ploeg. Hij heeft duidelijke doelen opgesteld."

Gele trui