"Geen nadeel dat we voorin kunnen rijden": covid blijft het peloton ook in de slotweek parten spelen

"Iedereen is getest en we staan fit aan de start. Ik ben zelf ook niet de dokter van de ploeg. Die vraag moet je dus aan hem stellen."

Volgens de geruchtenmolen is Bernal het volgende slachtoffer. "Of dat klopt? Geen idee, eigenlijk", antwoordt ploegmaat Laurens De Plus .

Dat iemand als Bernal ondanks corona toch start? Het is niet aan ons om daar over te oordelen.

Bij Soudal-Quick Step zijn ze op hun hoede. "Er was de afgelopen dagen wat nervositeit met Louis Vervaeke die zich niet super voelde", legt ploegleider Klaas Lodewyck uit.

"Het was geen covid, maar het was heel vervelend om iemand af te zonderen. Afstappen was voor hem de enige juiste beslissing, maar intussen is de rust teruggekeerd."

Maar de onzichtbare vijand rijdt dus wel duidelijk mee in het peloton.

"In het dagelijkse leven gebeurt dat ook. Elke ploeg kan testen en kan dan kijken naar de viruslading."

"Elke dokter is verstandig genoeg om geen risico's te nemen met de gezondheid van zijn renners. Als ze doorgaan, dan zal dat gegronde redenen hebben."

Hoe gaat Remco Evenepoel hiermee om? "De afgelopen dagen was het zeker geen nadeel om af en toe helemaal voorin te zitten", grijnst zijn ploegleider.

"Het is niet bewust, maar we kunnen die positie afdwingen en het was mooi meegenomen."