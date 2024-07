VIDEO - Ninedarter! Sterke Dimitri Van den Bergh trakteert World Matchplay op hoogtepunt en stoot vlotjes door

Voor 'Dancing Dimi' is de World Matchplay een beetje als thuiskomen. Onze landgenoot stak in 2020 de eindzege op zak en is sindsdien een graag geziene gast in Blackpool.



In de eerste rond kreeg de Belg de Duitser Martin Schindler tegenover zich. Een gevaarlijke opponent zo bleek, want in de eerste fase van de wedstrijd waren beide spelers aan elkaar gewaagd.



Hét moment van de wedstrijd kwam er bij een 3-3-stand. Van den Bergh pakte uit met een geweldige ninedarter en deed de Winter Gardens ontploffen. Onze landgenoot hield zijn emoties met alle moeite van de wereld onder controle.



Toch was Schindler niet onder de indruk en ook hij haalde vlot zijn eigen legs binnen. De Duitser was bij een 6-6-stand zelfs heel dicht bij een voorsprong, maar faalde op de dubbels.Van den Bergh nam het commando opnieuw over en gaf geen enkel leg meer weg: 10-6.



Morgen komt onze landgenoot al opnieuw in actie, maar eerst even genieten van die heerlijke ninedarter, zijn tweede op een majortoernooi. Zijn eerste kwam er op de Grand Slam in 2018 tegen Stephen Bunting.