Ook Racing Genk blijft foutloos in play-offs: El Ouahdi knalt leider in slot voorbij Anderlecht

De laatste nederlaag van Racing Genk dateert van begin januari in de beker tegen Club Brugge. Sindsdien houdt de leider in de competitie een straffe reeks vast 26 op 30 en dient het zijn kandidatuur voor de titel nog meer kracht bij.

Bryan Heynen was opnieuw de sleutelfiguur in deze Genkse overwinning. Zijn doorzettingsvermogen, balrecuperatie en geloof waren de inleiding voor de beslissende raket van El Ouahdi.

Wanneer de nood hoog is, haalt Racing Genk zijn parels boven. Met een verschroeiende uithaal knalt El Ouahdi de 1-2 tegen de touwen. Een nieuwe uppercut voor Anderlecht, dat net hoop had gekregen door de gelijkmaker.

Voortbordurend op het doelpunt, reeg de leider plots de kansen aan elkaar. Sternberg besloot op Coosemans en even later bediende hij met een knappe voorzet achter de defensieve lijn van Anderlecht ei zo na Tolu van zijn 19e goal.

Die kwam van de voet van Joris Kayembe . Met een krachtige krul in de verste hoek brak hij enig mooi de ban. 0-1, KRC Genk lijkt in deze play-offs enkel de score te openen met wondermooie goals.

En met een beetje meer vertrouwen had Dolberg al na één minuut de thuisploeg op voorsprong kunnen zetten. De Deen ontsnapte in de rug van Smets, maar stuitte op een in vorm verkerende Penders die met zijn been redding bracht.

Wie op een even gretig Anderlecht, als bij het begin van de wedstrijd, had gehoopt, bleef zitten op zijn honger. De lijn in het spel van paars-wit was volledig zoek.

Enkel door een slechte terugspeelbal van Smets, die niet zijn beste wedstrijd speelde, kon Hazard met zijn druk Penders verontrusten.



Aan de overzijde trok Bonsu Baah verrassend ver op wandel, hij zette Sternberg voor doel, maar de winger plaatste de bal net te veel naast doel. Ook een kopbal van Tolu en een schuiver van El Ouahdi vormden te weinig gevaar om verandering in de score aan te brengen.

Als bij wonder viel dan toch de gelijkmaker. Die kwam op naam van César Huerta die een hoekschop aan de eerste paal binnenkopte, al zat Penders half naast de bal en mag de doelman het doelpunt van paars-wit op zijn rekening zetten.

Maar lang hield Anderlecht het gewonnen punt niet vast. Na een waarschuwing van Oh, waar Coosemans een puike reflex op had, schoot het zichzelf in de voet. Edozie kopte een gevaarlijke bal terug in het pak, Zakaria El Ouahdi twijfelde niet en vlamde de nieuwe voorsprong in het doel.

Racing Genk weerstaat aan de druk die Anderlecht had opgelegd door de gelijkmaker te scoren en zet zijn kandidatuur voor een vijfde titel kracht bij. De top 3 scheidt zich nu met 8 punten.