Kan Vingegaard de Tour nog winnen? "Hij moet de inspanning verlengen om Pogacar op zijn zwakke punt te pakken"

Een tik geïncasseerd, maar de Tour is nog niet voorbij. Zo evalueerden ze in het kamp van Visma-Lease a Bike de eerste Pyreneeënrit waarin Jonas Vingegaard zijn meerdere moest erkennen in Tadej Pogacar. Ook voor Sporza Tour is de Deen nog niet uitgeteld voor het geel. "De enige kans om Pogacar te kloppen is door hem diep in zijn reserves te laten tasten."