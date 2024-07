Heeft iemand een zaag? Topschutterstitel EK draait mogelijk uit op farce door opvallende regelwijziging UEFA

Als we de ene site mogen geloven, is Schranz de virtuele topschutter omdat hij het minste minuten maakte. Andere bronnen wijzen dan weer naar Olmo door zijn 2 assists.

Want wie is momenteel de strafste doelpuntenmaker van dit toernooi? Met Cody Gakpo, Harry Kane, Georges Mikautadze, Jamal Musiala, Dani Olmo en Ivan Schranz zijn er maar liefst 6 spelers die al 3 goals maakten.

Geen toeval, want vrijdag bevestigde de Europese voetbalbond dat "het aantal gescoorde doelpunten het enige criterium is".

Opvallend. Want door maar één criterium te hanteren, dreigt de toekenning van de prijs uit te draaien op een farce. Houdt iemand alvast een zaag klaar om de trofee in 6 te delen?

Mocht Fabian Ruiz en/of Jude Bellingham één keer scoren in de finale, komt er overigens nog een topschutter bij.



Ongetwijfeld hoopt de UEFA stiekem dat alleen Harry Kane of Dani Olmo straks raak schiet - want dan zou er toch maar één winnaar zijn.



Waarom het reglement plots zo miniem is, weet overigens niemand. Op Euro 2020 was er wél een 'tiebreaker' toen Cristiano Ronaldo en Patrik Schick allebei met 5 goals eindigden. Toen trok de Portugees aan het langste eind op basis het aantal assists.