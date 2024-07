Eddy Demarez ziet dat Red Flames over hun schouder moeten kijken: "Degradatie wil je echt niet"

"De Red Flames waren nochtans goed gestart, maar dat houden ze niet de hele wedstrijd vol. De owngoal van Cayman was ongelukkig, maar het tegendoelpunt had al eerder kunnen vallen."

"In de eerste helft hebben ze hun weinige kansen, waarbij één hele grote, niet kunnen afmaken", zag commentator Eddy Demarez. "In de tweede helft heeft Denemarken dan zijn niveau opgetrokken."

"Dat wil je echt niet. Dan verlies je twee jaar met matchen tegen ploegen waar je met je vingers in je neus van wint. Bovendien sta je dan voor een veel moeilijkere weg naar kwalificatie voor het WK in 2027."

Kunnen de Red Flames dinsdag net als Tsjechië iets rapen tegen wereldkampioen Spanje? "Het is moeilijk om in te schatten of Spanje voluit is gegaan tegen Tsjechië", zegt Demarez.

"Spanje is nu vooral bezig met de Olympische Spelen, een titel die ze nog niet hebben. Dus misschien gaan ze niet al te veel risico's nemen."

"Anderzijds speelt Spanje nu wel thuis. Ze hebben verloren en dat zullen ze voor eigen publiek willen rechtzetten tegen de Flames."

"Laat ons hopen dat ze de 3e plek kunnen vasthouden, want die 4e plek wil je echt niet. Van die moeilijke matchen leren ze nu nog iets bij, in de B-divisie zal dat niet zo zijn."