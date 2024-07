VIDEO - Even opschudding in de Tour: gele trui Tadej Pogacar raakt betrokken bij valpartij

Tadej Pogacar heeft het Franse asfalt van dichtbij bestudeerd in rit 12 van de Tour de France. Op 180 kilometer van de finish kwam de gele trui ten val. Het is nog afwachten of de leider schade heeft opgelopen, maar Pogacar sprong snel weer op zijn fiets.

In de Tour de France loert het gevaar om elke hoek. Bij het formeren van een vroege vlucht kwam het peloton na bijna 25 kilometer plots tot stilstand.

De camera zoomde meteen in op Tadej Pogacar. Het is niet duidelijk of Pogacar zelf gevallen was, dan wel of hij louter mechanische assistentie nodig had na de crash.

Adam Yates loodste zijn kopman weer richting het peloton, al ergerde het duo zich duidelijk aan de interventie van de jury op de motor. Die had hen gemeld dat de auto's barrage moesten maken.

Jonas Rickaert was er erger aan toe bij de val. De knecht van Jasper Philipsen bleef lang zitten op het wegdek, maar stapte dan toch weer op zijn fiets.