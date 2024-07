Remco Evenepoel betreurt tijdsverlies Primoz Roglic: "Gelukkig zat ik zelf op de eerste rij"

Op 12 kilometer van de finish ging Primoz Roglic tegen de vlakte. Dat was gisteren ook al gebeurd, maar toen werd de Sloveen nog gered door de 3 kilometerregel.

Vandaag was er geen vangnet en zo verloor Roglic 2'27". In de stand is hij nu pas 6e. "Mijn gevoel? Dubbel, hé", reageerde nummer 3 en concurrent Remco Evenepoel, die het nieuws bij de podiumceremonie nog maar net vernomen had.

"Je ziet liever niemand vallen, zeker niet iemand die meedoet voor het podium. Ik hoop dat Primoz goed herstelt en dat hij gewoon kan voortdoen."

"Zoiets wil je zelf nooit meemaken en je wil ook niet dat je rechtstreekse tegenstander dat meemaakt. Dat is waarom er ook altijd gevochten wordt door de klassementsmannen voor de beste plekjes."

"Er kan altijd iets gebeuren. Zelf zat ik gelukkig op de eerste rij in de laatste 30 kilometer."

"Het was hectisch met veel verkeersmeubilair. Maar het was de goeie keuze om vooraan te zitten, zo is helaas bewezen. Zo zie je dat er voor de klassementsmannen geen rustdag is."