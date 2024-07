Mag Primoz Roglic zijn podiumambities opbergen na val? "De strijd met Evenepoel lijkt game over"

do 11 juli 2024 22:24

Pure pech of een gebrek aan stuurvaardigheid? Net als in de voorbije jaren ging Primoz Roglic ook vandaag weer stevig tegen de grond in de Tour de France. Zijn podiumambities kregen zo al in week 2 een serieuze knauw. "De strijd met Evenepoel voor plek 3? Die kan hij op zijn buik schrijven", klinkt het in Sporza Tour.

Een valpartij met zware gevolgen. Op 12 kilometer van de streep tackelde slecht aangeduid straatmeubilair plots een deel van het peloton. "Aleksej Loetsenko gleed eroverheen en gebruikte dan de rest van het peloton als bowlingbaan", ziet Christophe Vandegoor in Sporza Tour. "Ik druk het nu heel plastisch uit, maar daar komt het in principe wel op neer." Het voornaamste klassementsslachtoffer van die smak? Primoz Roglic. "Dan strijd je uren en uren voor seconden in de bergen en verlies je vandaag meer dan 2 minuten. Voor zijn podium is het eigenlijk game over", claimt Vandegoor. "Hij was alleen maar gericht op de derde plek - dat zei ook zijn ploegmaat Danny van Poppel bij onze Nederlandse collega's - maar die strijd met Evenepoel om plek 3? Die mag hij op zijn buik schrijven. Hoe wreed kan koers toch zijn."

Toeval of stuurvaardigheid?

"Mocht dit in een bergrit gebeuren, zouden we het een offday of een hele slechte dag noemen", gaat Serge Pauwels akkoord. "Maar nu verliest hij het in een etappe van bijna niets. En dan ook nog eens op het slechtst mogelijke moment." "Maar dat tijdsverlies is één iets. Laat ons vooral hopen dat het niet erger wordt en dat hij de Tour kan uitrijden. Want mocht die schouder écht geraakt zijn, zou het weleens kunnen dat hij ofwel nog meer tijd verliest ofwel de strijd moet staken." Hoe dan ook heeft Vandegoor nu al een pijnlijke conclusie klaar. "We kunnen nu meer dan ooit zeggen wat we eigenlijk al wisten. Roglic zal zijn carrière eindigen zonder ooit de Tour te winnen."

Roglic had die val kunnen vermijden als hij op de eerste rijen zat. Daar zitten Pogacar, Vingegaard en Evenepoel ook. Serge Pauwels