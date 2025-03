VIDEO - Explosie van Pedersen op de Taaienberg, Visma-Lease a Bike en Van Aert niet te bespeuren

Toch weer de Taaienberg. De scherprechter in de E3 Saxo Classic op 80 kilometer van de finish heeft de waardeverhoudingen nog eens in de verf gezet. Mads Pedersen zette er krachtig aan, Mathieu van der Poel antwoordde. Ook Filippo Ganna overleefde, terwijl Visma-Lease a Bike en Wout van Aert uitblonken in afwezigheid.