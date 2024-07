VIDEO - Zware valpartij in aanloop naar de massasprint met Primoz Roglic: Sloveen verliest 2'27"

De finale van de 12e etappe in de Tour de France heeft toch weer averij veroorzaakt. Op 12 kilometer van de finish werden de renners verrast door verkeersmeubilair dat onvoldoende was aangeduid door de organisatie. Primoz Roglic lag erbij en kreeg een zware rekening gepresenteerd.

Hij verloor 2'27" en staat nu 6e in het klassement.

Een geblutste en gehavende Roglic legde met zijn ploegmakkers niet echt veel overgave aan de dag in de achtervolging.

In tegenstelling tot gisteren was er geen vangnet van de 3 kilometer-regel, vandaag zelfs opgetrokken tot de boog van 5 kilometer.

De Sloveen werd opgewacht door zijn equipe, maar stond op 5 kilometer van de finish nog 1'28" in het krijt.

Mathieu van der Poel stond stil in de graskant, Primoz Roglic ging net als gisteren tegen de grond.

De Kazach sleurde veel collega's mee in zijn val, die werd veroorzaakt door een compleet gebrek aan signalisatie door de parcoursbouwers.

Richting de massasprint in Villeneuve-sur-Lot bleef Aleksej Loetsenko haperen bij een verkeerseilandje in het midden van de rijweg.

Maxim Van Gils was ooggetuige. "Onze halve ploeg is daar gevallen", aldus de renner van Lotto - Dstny. "Er werd geremd bij een versmalling. De snelheid lag er hoog en de remafstand was te klein."

"Zelf stond ik al bijna stil toen ik viel. Mijn ploegmaat Jarrad Drizners vloog over mij en eindigde met zijn rug op het voetpad. Het zag er eerst heel slecht uit en hij kon niet meer bewegen."

"Maar we hebben hem kunnen kalmeren. De pijn ging wat weg en na de nodige onderzoeken was het weer veilig om te vertrekken richting de finish."

Van Gils stak geen vermanend vingertje uit naar de organisatie. "De eerste week was superveilig. Er waren amper valpartijen."

"Vandaag was het peloton nerveus en was men misschien minder alert door de vermoeidheid. Er waren ook veel rotondes en versmallingen. Deze finale was wel gevaarlijk."