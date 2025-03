"Moet Wout van Aert die extra kilometers van Gent-Wevelgem er niet bij nemen?": Karl en José zien dat er "nog veel werk" is

vr 28 maart 2025 19:44

Een E3 Saxo Classic waarin Mathieu van der Poel uitblonk, dat zagen ook Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. Ze waarschuwen meteen ook de concurrentie, want "voor nijdige mensen moet je oppassen." Ook Wout van Aert kon zijn eeuwige rivaal niet bedreigen. "De vraag is maar of zijn conditie er al is tegen de Ronde van Vlaanderen", klinkt het bij ons commentaarduo.

Karl: "Qua spankracht was het een fletse E3 Saxo Classic, maar dat kan je Mathieu van der Poel niet kwalijk nemen. De beste plek om Ganna en Pedersen eraf te gooien was de Oude Kwaremont, op 39 km van de streep, maar hij doet het wel." José: "Mads Pedersen en Filippo Ganna helpen hem dan nog een beetje. Als je wil winnen, zou je Pedersen altijd hebben moeten laten wachten op Ganna. Om dan proberen samen naar Van der Poel te rijden." "Achteraf bekeken was hij wel zó goed dat het waarschijnlijk niet gelukt was, ook al hadden Pedersen en Ganna het samen geprobeerd. Op het einde breekt Ganna ook helemaal."

Voor nijdige mensen moet je altijd oppassen, zeker als het een Mathieu van der Poel in heel goede doen is. José De Cauwer

Karl: "Het moment waarop het peloton split door een valpartij en een aantal ploegen dat aangrijpen om Alpecin-Deceuninck onder druk te zetten, heeft eigenlijk een averechts effect."

José: "Zo maak je mensen nijdig en die zijn altijd gevaarlijk. Daar moet je voor oppassen, zeker als het een Mathieu van der Poel in heel goede doen is."

Stuntman Van der Poel

Karl: "De Oude Kwaremont is de helling die hem het best ligt om van die andere twee weg te rijden. Omdat die zo lang is, met de uitloper erbij. En met Pedersen naar Harelbeke rijden, dat risico wou hij niet nemen, zoals in Gent-Wevelgem vorig jaar."

José: "Op de Taaienberg en op de Paterberg hadden we zoiets van: is dat de Mathieu die we al willen zien?"

"Maar dan ging hij op de Kwaremont vanuit het zadel aan. Normaal doe je een demarrage, op die manier van die mannen wegrijden zie je bijna nooit."

Karl: "Van der Poel kende wel een bang momentje." José: "Eigenlijk is hij weg. 99,9% van de renners zijn daar weg, maar hij heeft die luciditeit om zijn voet uit het klikpedaal te doen en recht te blijven. Dat is de crosser en mountainbiker."

Nog veel werk voor Van Aert

Karl: "Visma-Lease a Bike heeft even gekoerst met Matteo Jorgenson, Wout van Aert is niet in het verhaal voorgekomen. Zijn momentje op de Stationsberg duurde niet lang. Is er een probleem?" José: "Je denkt altijd aan de Van Aert die we kennen van zijn geweldige momenten. Ik ga er dus niet vanuit dat hij weg is. Maar er is wel veel werk aan. En de vraag is maar of die conditie er al is tegen de Ronde van Vlaanderen." Karl: "Moet je dan die extra kilometers van Gent-Wevelgem er niet bij pakken? Dat zijn 250 koerskilometers die je kan invullen zoals je zelf wil."

Kan Wout van Aert er misschien nog best een laagje bovenop doen in Gent-Wevelgem? Dat moeten ze bij de ploeg eens goed bespreken. José De Cauwer