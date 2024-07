IN BEELD - Team Belgium scherpt groepssfeer aan voor Spelen: "Samenhorigheid is fundamenteel"

De Belgische delegatie voor de Olympische Spelen in Parijs heeft drie weken voor de openingsceremonie verzamelen geblazen in het Atomium. Onder meer de Belgian Cats en de Red Lions tekenden present.

"Samenhorigheid is fundamenteel", stelde Olav Spahl, delegatieleider van Team Belgium. Hoog tijd dus om de groepssfeer aan te scherpen voor de Spelen in Parijs.

In het Atomium verzamelden zo'n 200 atleten en delegatieleden voor een "pre-Olympic Get Together". Onder meer de Belgian Cats, Red Lions en Red Panthers waren aanwezig.

"Als Team Belgium is het belangrijk om onderling te connecteren en dus de delegatie samen te brengen voor de start van de Spelen", verklaarde Olav Spahl.

Het Atomium heeft alvast 9 bollen, een symbolische voorspelling van het aantal medailles waarmee de Belgen naar huis gaan?