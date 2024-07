Twee maten en twee gewichten in de sprint? "De jury is inconsequent en dat is irritant"

Jasper Philipsen heeft iedereen gisteren afgedroogd in Saint-Amand-Montrond. De ritwinnaar maakte het zegegebaar na een loepzuivere sprint. Vorige week werd hij nog gedeclasseerd, nu was er geen vuiltje aan de lucht. Maar ging nummer 2 Biniam Girmay wel vrijuit?

Analiste Marijn de Vries was duidelijk in haar analyse. "Dit was de sprint van Alpecin-Deceuninck. Ze stonden helemaal op scherp."

"Ik kon echt niets vinden", vertelde ze over de lead-out richting de sprintzege van Jasper Philipsen. "De voorbereiding begon heel laat, maar toen het begon, zaten ze met z'n allen heel dicht bij elkaar."

"Mathieu van der Poel ging op het juiste moment aan met een snok zoals alleen hij dat kan. Andere sprinters kwamen niet dichter."

Al was er nog een inhaalbeweging van Biniam Girmay. "Hij begon van ongelofelijk ver. Als hij in het wiel van Philipsen had gezeten, had de uitslag anders kunnen zijn."